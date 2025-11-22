Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Liberaron a Brenda Barattini, la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

22 de Noviembre de 2025 | 17:07

Brenda Micaela Barattini, condenada en Córdoba a 13 años de prisión por mutilar los genitales de su amante, recuperó la libertad antes de completar la pena. Aunque su detención debía extenderse hasta 2030, obtuvo la libertad condicional de manera anticipada.

El juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno autorizó el beneficio el martes pasado bajo diversas obligaciones: fijar domicilio, continuar un tratamiento psicológico ambulatorio y presentarse cada mes ante la Agencia de Supervisión de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Además, mantiene una orden de restricción de contacto y proximidad con la víctima.

Durante su estadía en prisión, Barattini enfocó su tiempo en la formación académica. Si bien era arquitecta desde antes de su ingreso, avanzó con diez materias de Derecho y ocho de la Licenciatura en Letras Modernas, y participó de talleres de peluquería, panadería, pastelería y “Capacidades Sociolaborales”.

El caso Brenda Barattini: así fue la mutilación con una tijera de jardín que terminó en intento de homicidio
La noche del sábado 25 de noviembre de 2017, en su departamento de Nueva Córdoba, Brenda Barattini seccionó casi en su totalidad el pene de su amante con una tijera de jardín que había ocultado bajo la cama. En medio de la desesperación, el hombre consiguió escapar del departamento y pedir ayuda. Una vecina enfermera le dio los primeros auxilios, en momentos en que el hombre se desangraba. 

Que el hombre haya sobrevivido fue crucial para la acusación de la joven, detenida pocas horas después. En su departamento se halló la tijera de podar y abundante prueba, como cartas, planes para hacer la mutilación y evidencia clave en dispositivos electrónicos.

La por entonces fiscal de Violencia Familiar y de Género, Bettina Croppi, envió a juicio a la joven por “lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y por alevosía”. Al aparecer otros indicadores durante el juicio, la fiscal Laura Battistelli cambió la carátula a “intento de homicidio”.

Qué dijo Brenda Barattini: las explicaciones que intentó dar ante la Justicia por la mutilación
Barattini, a la hora de hablar, no pudo negar el hecho. Pero sí dio sus explicaciones de por qué había actuado así. Fueron, en total, dos versiones. Primero aseguró que Sergio había intentado violarla. Explicó que lo habia invitado a su departamento pero que, una vez allí, el hombre se había aprovechado de ella. Sin embargo, esta versión no le duró mucho. 

Multimedia

