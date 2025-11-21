Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado

Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
21 de Noviembre de 2025 | 21:15

Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en el minimercado ubicado en 19 y 70, donde cuatro jóvenes ingresaron con intenciones de sustraer mercadería y terminaron agrediendo al empleado del local, quien sufrió heridas cortantes en la cabeza y lesiones en la pierna.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando tres jóvenes y una adolescente entraron al comercio y comenzaron a tomar distintos productos para ocultarlos entre sus prendas. Al advertir la maniobra, el empleado intentó impedir el robo y se produjo un forcejeo con uno de los agresores, quien lo atacó con un objeto provocándole las lesiones mencionadas.

Tras el llamado al 911, móviles de las zonas 07 y 12 montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en 18 y 70, a pocos metros del lugar del hecho. Entre sus pertenencias incautaron:
 

