Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central
En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
Intentó robarle la bicicleta armado con una cuchilla en La Plata y terminó tras las rejas
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Gimnasia: se oficializó la primera lista para las elecciones
Choque y vuelco en Ruta 2: dos jóvenes heridas y demoras en el inicio del fin de semana XXL
Ultimátum de Trump a Ucrania: exige aceptar el plan de paz antes del jueves
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Asaltaron una panadería y amenazaron a la empleada en La Plata
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en el minimercado ubicado en 19 y 70, donde cuatro jóvenes ingresaron con intenciones de sustraer mercadería y terminaron agrediendo al empleado del local, quien sufrió heridas cortantes en la cabeza y lesiones en la pierna.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando tres jóvenes y una adolescente entraron al comercio y comenzaron a tomar distintos productos para ocultarlos entre sus prendas. Al advertir la maniobra, el empleado intentó impedir el robo y se produjo un forcejeo con uno de los agresores, quien lo atacó con un objeto provocándole las lesiones mencionadas.
Tras el llamado al 911, móviles de las zonas 07 y 12 montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en 18 y 70, a pocos metros del lugar del hecho. Entre sus pertenencias incautaron:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí