Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado

Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en el minimercado ubicado en 19 y 70, donde cuatro jóvenes ingresaron con intenciones de sustraer mercadería y terminaron agrediendo al empleado del local, quien sufrió heridas cortantes en la cabeza y lesiones en la pierna.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando tres jóvenes y una adolescente entraron al comercio y comenzaron a tomar distintos productos para ocultarlos entre sus prendas. Al advertir la maniobra, el empleado intentó impedir el robo y se produjo un forcejeo con uno de los agresores, quien lo atacó con un objeto provocándole las lesiones mencionadas.

Tras el llamado al 911, móviles de las zonas 07 y 12 montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en 18 y 70, a pocos metros del lugar del hecho. Entre sus pertenencias incautaron:

