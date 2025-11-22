Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

Revuelo: un candidato en Gimnasia incluyó a un periodista en su lista "sin consentimiento"

Revuelo: un candidato en Gimnasia incluyó a un periodista en su lista "sin consentimiento"
22 de Noviembre de 2025 | 20:05

Escuchar esta nota

El clima electoral en Gimnasia y Esgrima La Plata sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. Edgardo “Toto” Medina, candidato a presidente por la agrupación Gimnasia Somos Todos —y quien semanas atrás quedó envuelto en la polémica con Platense tras afirmar que “iba a pedir los puntos”— se convirtió en el primero en presentar oficialmente su lista para los comicios del 29 de noviembre. Sin embargo, la nómina ya enfrenta un conflicto.

Medina incluyó entre los vocales a Simón Bordoni, periodista que cubre el día a día del Lobo, sin su consentimiento. El propio comunicador negó haber dado autorización alguna para integrar la lista, pese a que su nombre y su número de DNI figuran en la presentación oficial.

“Nunca apoyé a ningún candidato ni integré una agrupación”, afirmó Bordoni al medio citado. En su relato, contó que se enteró de la situación cuando un colega le envió la lista completa el jueves alrededor de las 14 horas. “Fue la primera vez que vi mi nombre ahí. De inmediato consulté a un abogado amigo para asesorarme”, explicó.

El periodista afirmó que luego logró comunicarse con Medina, quien le aseguró que se trató de “un error” y que el nombre que quería incluir era el de otra persona, Simón Bravo. Aun así, Bordoni sostuvo que no obtuvo respuestas del exjefe de prensa del candidato y que cuenta con todos los chats que respaldan su versión. Además, remarcó que su único contacto con el entorno de Medina había sido una entrevista radial a principios de mes.

Desde el espacio de Bordoni señalaron que el periodista ya está trabajando en la denuncia correspondiente tanto contra Medina como contra quienes firmaron los avales. La presentación podría derivar en la impugnación de la lista de Gimnasia Somos Todos, lo que dejaría al candidato sin chances de competir en las elecciones.

Medina, según indicaron, se comprometió a corregir el error mediante una carta sellada que sería presentada el lunes a primera hora, el mismo día en el que cierran las listas.

