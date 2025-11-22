Revuelo: un candidato en Gimnasia incluyó a un periodista en su lista "sin consentimiento"

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
¿Se viene otro paro de colectivos? La UTA reveló cuándo podría interrumpir el servicio
Doble intento de robo y vidrios "reventados" en un local céntrico de La Plata
Lanús es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana: le ganó en los penales a Atlético Mineiro
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
La agente desafectada de la Policía redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar
Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich, el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Bolsonaro enviado a la cárcel en Brasil: “Intentó romper su tobillera electrónica para fugarse"
Caputo negó caída del rescate de EEUU por US$20.000 millones y dijo que Argentina desistió "por la mejora del mercado"
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El clima electoral en Gimnasia y Esgrima La Plata sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. Edgardo “Toto” Medina, candidato a presidente por la agrupación Gimnasia Somos Todos —y quien semanas atrás quedó envuelto en la polémica con Platense tras afirmar que “iba a pedir los puntos”— se convirtió en el primero en presentar oficialmente su lista para los comicios del 29 de noviembre. Sin embargo, la nómina ya enfrenta un conflicto.
Medina incluyó entre los vocales a Simón Bordoni, periodista que cubre el día a día del Lobo, sin su consentimiento. El propio comunicador negó haber dado autorización alguna para integrar la lista, pese a que su nombre y su número de DNI figuran en la presentación oficial.
“Nunca apoyé a ningún candidato ni integré una agrupación”, afirmó Bordoni al medio citado. En su relato, contó que se enteró de la situación cuando un colega le envió la lista completa el jueves alrededor de las 14 horas. “Fue la primera vez que vi mi nombre ahí. De inmediato consulté a un abogado amigo para asesorarme”, explicó.
El periodista afirmó que luego logró comunicarse con Medina, quien le aseguró que se trató de “un error” y que el nombre que quería incluir era el de otra persona, Simón Bravo. Aun así, Bordoni sostuvo que no obtuvo respuestas del exjefe de prensa del candidato y que cuenta con todos los chats que respaldan su versión. Además, remarcó que su único contacto con el entorno de Medina había sido una entrevista radial a principios de mes.
Desde el espacio de Bordoni señalaron que el periodista ya está trabajando en la denuncia correspondiente tanto contra Medina como contra quienes firmaron los avales. La presentación podría derivar en la impugnación de la lista de Gimnasia Somos Todos, lo que dejaría al candidato sin chances de competir en las elecciones.
Medina, según indicaron, se comprometió a corregir el error mediante una carta sellada que sería presentada el lunes a primera hora, el mismo día en el que cierran las listas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí