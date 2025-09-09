La Autopista Buenos Aires - La Plata ampliará sus carriles en la zona de mayor afluencia vehicular. Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) confirmó la construcción del cuarto carril, que se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

Las obras, que darán inicio en noviembre, abarcarán 20 kilómetros y no sólo contemplan el carril adicional (tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista), sino también comprende la repavimentación de los 3 carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura, y la demarcación horizontal.

“La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, indicó José Arteaga, presidente de AUBASA, quién participó del proceso de licitación junto a las empresas privadas interesadas.

Por su parte, el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, adelantó que se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuarto carriles en ambas manos. Se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata”