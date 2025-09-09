Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

La Ciudad

Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista Buenos Aires - La Plata

Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista Buenos Aires - La Plata
9 de Septiembre de 2025 | 15:36

Escuchar esta nota

La Autopista Buenos Aires - La Plata ampliará sus carriles en la zona de mayor afluencia vehicular. Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) confirmó la construcción del cuarto carril, que se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

Las obras, que darán inicio en noviembre, abarcarán 20 kilómetros y no sólo contemplan el carril adicional (tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista), sino también comprende la repavimentación de los 3 carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura, y la demarcación horizontal.

“La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, indicó José Arteaga, presidente de AUBASA, quién participó del proceso de licitación junto a las empresas privadas interesadas.

Por su parte, el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, adelantó que se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuarto carriles en ambas manos. Se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

Trepa el dólar oficial, baja el blue y suben los bonos y las acciones en Wall Street
Últimas noticias de La Ciudad

Basural en San Carlos, a metros de un club infantil: “Los chicos juegan entre la basura y las ratas”

Una chinche invasora amenaza la producción frutihortícola de La Plata y Sudamérica

EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida

Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
Deportes
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Policiales
Otra víctima fatal del tránsito en La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Espectáculos
Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos
Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
Viviana Canosa destrozó a Antonio Laje por su crítica a los votantes bonaerenses
Lali Espósito se confesó: habló sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
Información General
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
La Virgen de Luján llegó al Vaticano y se realizó una emotiva entronización
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla