Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos: este domingo en EL DIA

1 de Enero de 2026 | 20:58

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

Cómo ser exitoso de grande. Los que llegan más lejos no siempre empiezan primero. Estudios muestran que quienes alcanzan su mayor superación en la adultez rara vez fueron destacados de niños y, en general, siguieron trayectorias más lentas y diversas. Lejos de la especialización temprana, explorar múltiples disciplinas es una ventaja clave. 

Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos. Cuando dos o más plataformas de este tipo trabajan juntas, sus diferencias de diseño y objetivos pueden generar decisiones contradictorias que ningún algoritmo logra resolver solo. La intervención sigue siendo clave para arbitrar y evitar riesgos 

Hollywood ern shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley? La filtración de la denuncia de una exempleada de la familia del Rey del Rock dejó al descubierto la intrincada trama de una historia que desafía la realidad y que pone en jaque a dos familias.

• Mar del Plata al norte. Las mejores playas, lejos del centro y la multitud. En Camet, Constitución y parte de La Perla están los mejores balnearios, lejos de las áreas más concurridas y con buenas alternativas para veranear. 
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

cargando...
