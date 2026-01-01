Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata
Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata
Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Consternación en La Plata por la muerte de un joven de 20 años
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
Explosivo romance: las fotos que blanquean de Nico González y la ex mujer del Laucha Acosta
Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno
El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
El plan económico 2026 ya está en marcha: pago de vencimientos, nuevo esquema de flotación y cambio en los subsidios
El Gobierno reestructura la SIDE por DNU, amplía sus facultades y habilita la detención de personas
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Cómo ser exitoso de grande. Los que llegan más lejos no siempre empiezan primero. Estudios muestran que quienes alcanzan su mayor superación en la adultez rara vez fueron destacados de niños y, en general, siguieron trayectorias más lentas y diversas. Lejos de la especialización temprana, explorar múltiples disciplinas es una ventaja clave.
• Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos. Cuando dos o más plataformas de este tipo trabajan juntas, sus diferencias de diseño y objetivos pueden generar decisiones contradictorias que ningún algoritmo logra resolver solo. La intervención sigue siendo clave para arbitrar y evitar riesgos
• Hollywood ern shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley? La filtración de la denuncia de una exempleada de la familia del Rey del Rock dejó al descubierto la intrincada trama de una historia que desafía la realidad y que pone en jaque a dos familias.
• Mar del Plata al norte. Las mejores playas, lejos del centro y la multitud. En Camet, Constitución y parte de La Perla están los mejores balnearios, lejos de las áreas más concurridas y con buenas alternativas para veranear.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
