El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil

El futbolista argentino Eros Mancuso, ex Estudiantes de La Plata y actual jugador de Fortaleza, quedó envuelto en un episodio policial en Brasil que es investigado por la Policía Civil, luego de una denuncia realizada por un vecino.

Según informaron medios locales , el conflicto se habría originado cuando un vecino se acercó a la vivienda donde se encontraba el lateral derecho para reclamar por el volumen elevado de la música, argumentando que su hija no podía dormir. De acuerdo a la denuncia, la discusión fue escalando hasta derivar en un presunto hecho de violencia.

Aunque por el momento no hay hechos comprobados, el denunciante acusó al grupo de haberlo agredido físicamente y apuntó directamente contra Mancuso, a quien señaló como responsable de haberle mordido la nariz durante el altercado.

La versión del futbolista, sin embargo, es diametralmente opuesta. A través de un descargo público, Mancuso aseguró que fue el vecino quien se presentó en su domicilio “fuera de control”, tras haberlo insultado y agraviado durante gran parte de la noche, afectando —según indicó— su honor y su trabajo profesional.