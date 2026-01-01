Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata

Un motociclista murió tras un choque con otra moto, durante la madrugada de hoy, en la zona de Abasto, en La Plata, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Según informaron fuentes policiales y como adelantó EL DIA esta tarde , el hecho ocurrió en Avenida 520 y calle 209, el hecho involucró a una moto Zanella ZB 150 cc, conducida por Micaela Andrea Lemos, de 28 años, y una Motomel Blitz, que era manejada por un hombre que falleció en el lugar a raíz del impacto.

En un primer momento, la víctima no había sido identificada, pero horas más tarde, tras una ampliación del informe oficial, se confirmó que se trataba de González Braian Emanuel, de 28 años, argentino, soltero y desocupado. La identificación fue posible gracias al DNI aportado por su hermano, Alan Joel González, de 23 años.

Al lugar acudió una ambulancia de la UPA Los Hornos, cuyo médico constató el deceso del motociclista.

En tanto, la conductora de la Zanella fue trasladada al Hospital de Romero, donde recibió atención por politraumatismos varios, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Ambos vehículos fueron incautados para las pericias y el área del hecho fue preservada por la policía. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI y Juzgado N° 10 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las más pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.