Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales

Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata

Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata
1 de Enero de 2026 | 20:41

Escuchar esta nota

 Un motociclista murió tras un choque con otra moto, durante la madrugada de hoy, en la zona de Abasto, en La Plata, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Según informaron fuentes policiales y como adelantó EL DIA esta tarde, el hecho ocurrió en Avenida 520 y calle 209, el hecho involucró a una moto Zanella ZB 150 cc, conducida por Micaela Andrea Lemos, de 28 años, y una Motomel Blitz, que era manejada por un hombre que falleció en el lugar a raíz del impacto.

En un primer momento, la víctima no había sido identificada, pero horas más tarde, tras una ampliación del informe oficial, se confirmó que se trataba de González Braian Emanuel, de 28 años, argentino, soltero y desocupado. La identificación fue posible gracias al DNI aportado por su hermano, Alan Joel González, de 23 años.

Al lugar acudió una ambulancia de la UPA Los Hornos, cuyo médico constató el deceso del motociclista.

En tanto, la conductora de la Zanella fue trasladada al Hospital de Romero, donde recibió atención por politraumatismos varios, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

LE PUEDE INTERESAR

Consternación en La Plata por la muerte de un joven de 20 años

LE PUEDE INTERESAR

Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados

Ambos vehículos fueron incautados para las pericias y el área del hecho fue preservada por la policía. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI y Juzgado N° 10 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las más pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno

EN FOTOS | ¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata

Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Últimas noticias de Policiales

Consternación en La Plata por la muerte de un joven de 20 años

Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Espectáculos
Explosivo romance: las fotos que blanquean de Nico González y la ex mujer del Laucha Acosta
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
Deportes
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Información General
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
La Ciudad
Cesó el alerta por la crecida del Río de la Plata
Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla