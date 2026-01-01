Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Explosivo romance: las fotos de Nico González y Ludmila Isabella, la ex mujer del Laucha Acosta

Explosivo romance: las fotos de Nico González y Ludmila Isabella, la ex mujer del Laucha Acosta
1 de Enero de 2026 | 18:47

El futbolista del Atlético de Madrid y la selección argentina compartió una foto junto a Ludmila Isabella y confirmó que pasó el Año Nuevo en pareja.

Nico González sorprendió a sus seguidores al iniciar el 2026 con una publicación que dejó en claro su presente sentimental. El futbolista del Atlético de Madrid y la selección argentina compartió una imagen en sus historias de Instagram junto a una mujer, confirmando así un nuevo romance.

En la foto, el delantero de 27 años posa elegantemente vestido junto a Ludmila Isabella. “Feliz 2026 para todos”, escribió el jugador. La misma postal fue replicada por ella en su cuenta personal, gesto que terminó de blanquear la relación.

Poco después, Ludmila sumó más señales: publicó un collage de cuatro imágenes en sus historias, donde se los ve besándose, tomados de la mano y compartiendo la celebración de Año Nuevo. “Feliz año”, escribió, mencionando la cuenta del futbolista.

Quién es Ludmila Isabella

Ludmila Isabella es modelo e influencer y cuenta con más de 111 mil seguidores en Instagram. En las últimas semanas ya circulaban rumores sobre un posible vínculo con Nico González, luego de que ella compartiera fotos desde el estadio Metropolitano de Madrid, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores.

Isabella mantuvo anteriormente una relación con el ex futbolista e ídolo de Lanús, Lautaro “Laucha” Acosta, con quien tiene un hijo en común. Ese vínculo terminó en junio de 2023 en medio de una grave denuncia por violencia de género y amenazas de muerte, presentada por la modelo ante la Justicia. El caso generó fuerte repercusión pública en aquel momento.

El perfil bajo de Nico González

A diferencia de otras figuras del fútbol, Nico González suele mantener un perfil muy reservado en redes sociales, donde habitualmente comparte solo contenido vinculado a su carrera deportiva. Por ese motivo, la confirmación pública de su nuevo romance llamó la atención en el ambiente.

El extremo, surgido de Argentinos Juniors, tuvo una relación de tres años con Paloma Silberberg, que finalizó en medio de un escándalo por una infidelidad cuando el jugador vestía la camiseta de la Fiorentina de Italia.

Mientras continúa enfocado en su presente en el Atlético de Madrid y en la selección argentina, Nico González arrancó el 2026 con un cambio importante también fuera de las canchas.

