Deportes |Lo armaron en Berisso

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

1 de Enero de 2026 | 12:00

La tradicional quema de muñecos de fin de año en La Región volvió a mezclar actualidad, humor ácido y protesta en la región. Entre las figuras más comentadas de este cierre de 2025 apareció la de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, convertido en muñeco y protagonista de una de las quemas más llamativas de la madrugada.

La iniciativa fue de Los Pibes de la 68, un grupo de hinchas de Gimnasia, que eligió a Tapia como uno de los “personajes del año” para llevar al ritual del fuego. El muñeco, realizado con rasgos reconocibles del dirigente y una cuidada puesta en escena, fue armado en Berisso, en la zona de 124 y 68, a pocas cuadras de La Plata.

La quema se realizó a las 2.22 de la madrugada, ya entrado el Año Nuevo, en el barrio Villa Progreso. Allí no solo ardió el muñeco, sino que el momento estuvo acompañado por cánticos dirigidos contra el presidente de la AFA, en un clima de festejos y desahogo.

La elección de Tapia no sorprendió: su figura estuvo en el centro del debate futbolero durante gran parte del año, atravesada por decisiones dirigenciales, polémicas contra Estudiantes también y un fuerte desgaste de imagen en distintos sectores del fútbol argentino. 

En paralelo, en La Plata también hubo expresiones simbólicas vinculadas a la AFA. Vecinos de otro barrio armaron un muñeco con un mensaje directo: “AFA no”, jugando con la negación y el escándalo que desde hace semanas ocupa tapas de diarios.

