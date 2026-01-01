Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua

Muchos brindaron anoche a oscuras y sin una gota. Los testimonios de los afectados que aún padecen las fallas en los servicios esenciales

Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
1 de Enero de 2026 | 07:44

Escuchar esta nota

El fin de año volvió a desnudar las falencias de los servicios esenciales de La Plata, en medio de una ola de calor insoportable. Y las penurias continúan durante las primeras horas del 2026, donde muchas familias aseguran que siguen sin luz y sin agua.

José Daniel, vecino de 63 y 21, fue uno de los tantos que brindó a oscuras. "Estamos sin luz desde las 15 horas de ayer, sin una respuesta por parte de Edelap", contó esta mañana en contacto con el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Y agregó: "Necesitamos que vengan a traer un grupo electrógeno en forma urgente para no romper la cadena de frío de los medicamentos y los víveres. Además hay un geriátrico con varios abuelos en la cuadra".

En el caso de María Inés, aseguró que desde ayer a las 18 no tuvieron el servicio eléctrico en 20 entre 68 y 69, y que recién volvió a la madrugada. Por lo que también recibió el año nuevo sin luz.

La zona norte fue otro sector afectado anoche ya que pasadas las 20 en distintos sectores de City Bell, Gonnet, Gorina y Villa Elisa sufrieron apagones. Si bien en muchos casos el servicio se restableció pasada la medianoche, aún hay vecinos que aseguran que siguen sin electricidad. "Estuvimos más de 8 horas sin luz, es una vergüenza que pase esto justo en fin de año", sostuvo Marcela, del barrio de 28 y 473. Mientras que en la zona de la Plaza La Emilia, de Cantilo y 132 bis, no contaron con el servicio durante gran parte de los festejos.

Otras zonas que fueron afectadas fueron las de Plaza Italia y sectores del centro platense, como así también reportaron fallas en 171 y 45.

Desde Edelap informan que las cuadrillas trabajaron durante la jornada y que en algunos sectores el servicio se normalizó parcialmente. Aunque admitieron que los trabajos continuaban debido a la alta demanda por el calor.

LE PUEDE INTERESAR

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

LE PUEDE INTERESAR

Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año

Respecto a la falta de agua también hubo reclamos desde distintos barrios. "Hace más de un semana que estamos sin agua en Santa Ana, de 523 entre 154 y 155. Con el calor que hace no se puede más", dijo una lectora de EL DIA. Al reclamo se sumaron otras voces que aseguran que "en calle 603 entre 5 y 5bis no hay casi nada de agua. Sólo a la mañana, tipo 6 AM, logramos juntar algo".

Por su parte Facundo, vecino de Villa Elisa, contó que "desde hace una semana que estamos con muy baja presión de agua. Desde la empresa Aguas Bonaerense no dan ni explicación ni respuesta".

De esta forma, La Plata despidió el año y recibe el 2026 entre calor extremo, servicios colapsados, reclamos vecinales y un clima de agotamiento general, con miles de familias que tuvieron que brindar casi a oscuras.

Estos son otros reclamos por falta de agua y de luz que llegan a la redacción de EL DIA:

- "Estamos sin luz desde ayer a las 13.30 en calle 208 y 49 de Olmos. El servicio va y viene".

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires: 

Teléfono fijo: 412-0101 

WhatsApp: +5492214779896 

Mail: redacción@eldia.com 

Instagram: @eldialp 

Facebook: @eldialp 

TikTok: @eldialp 

Threads: @eldialp 

X (ex Twitter): @eldialp 

YouTube: @eldialp84 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata

¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?

Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura
+ Leidas

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año

La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"

Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
Últimas noticias de La Ciudad

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año

Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año

Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?
Policiales
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Información General
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Espectáculos
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
Deportes
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla