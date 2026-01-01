Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
¡Arde La Plata! Estuvo primera en el ranking de calor del SMN y la térmica llegó a 47° en el Bosque
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Diputados pagó por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Muchos brindaron anoche a oscuras y sin una gota. Los testimonios de los afectados que aún padecen las fallas en los servicios esenciales
Escuchar esta nota
El fin de año volvió a desnudar las falencias de los servicios esenciales de La Plata, en medio de una ola de calor insoportable. Y las penurias continúan durante las primeras horas del 2026, donde muchas familias aseguran que siguen sin luz y sin agua.
José Daniel, vecino de 63 y 21, fue uno de los tantos que brindó a oscuras. "Estamos sin luz desde las 15 horas de ayer, sin una respuesta por parte de Edelap", contó esta mañana en contacto con el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Y agregó: "Necesitamos que vengan a traer un grupo electrógeno en forma urgente para no romper la cadena de frío de los medicamentos y los víveres. Además hay un geriátrico con varios abuelos en la cuadra".
En el caso de María Inés, aseguró que desde ayer a las 18 no tuvieron el servicio eléctrico en 20 entre 68 y 69, y que recién volvió a la madrugada. Por lo que también recibió el año nuevo sin luz.
La zona norte fue otro sector afectado anoche ya que pasadas las 20 en distintos sectores de City Bell, Gonnet, Gorina y Villa Elisa sufrieron apagones. Si bien en muchos casos el servicio se restableció pasada la medianoche, aún hay vecinos que aseguran que siguen sin electricidad. "Estuvimos más de 8 horas sin luz, es una vergüenza que pase esto justo en fin de año", sostuvo Marcela, del barrio de 28 y 473. Mientras que en la zona de la Plaza La Emilia, de Cantilo y 132 bis, no contaron con el servicio durante gran parte de los festejos.
Otras zonas que fueron afectadas fueron las de Plaza Italia y sectores del centro platense, como así también reportaron fallas en 171 y 45.
Desde Edelap informan que las cuadrillas trabajaron durante la jornada y que en algunos sectores el servicio se normalizó parcialmente. Aunque admitieron que los trabajos continuaban debido a la alta demanda por el calor.
LE PUEDE INTERESAR
¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!
Respecto a la falta de agua también hubo reclamos desde distintos barrios. "Hace más de un semana que estamos sin agua en Santa Ana, de 523 entre 154 y 155. Con el calor que hace no se puede más", dijo una lectora de EL DIA. Al reclamo se sumaron otras voces que aseguran que "en calle 603 entre 5 y 5bis no hay casi nada de agua. Sólo a la mañana, tipo 6 AM, logramos juntar algo".
Por su parte Facundo, vecino de Villa Elisa, contó que "desde hace una semana que estamos con muy baja presión de agua. Desde la empresa Aguas Bonaerense no dan ni explicación ni respuesta".
De esta forma, La Plata despidió el año y recibe el 2026 entre calor extremo, servicios colapsados, reclamos vecinales y un clima de agotamiento general, con miles de familias que tuvieron que brindar casi a oscuras.
Estos son otros reclamos por falta de agua y de luz que llegan a la redacción de EL DIA:
- "Estamos sin luz desde ayer a las 13.30 en calle 208 y 49 de Olmos. El servicio va y viene".
Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires:
Teléfono fijo: 412-0101
WhatsApp: +5492214779896
Mail: redacción@eldia.com
Instagram: @eldialp
Facebook: @eldialp
TikTok: @eldialp
Threads: @eldialp
X (ex Twitter): @eldialp
YouTube: @eldialp84
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí