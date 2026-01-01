Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua

El fin de año volvió a desnudar las falencias de los servicios esenciales de La Plata, en medio de una ola de calor insoportable. Y las penurias continúan durante las primeras horas del 2026, donde muchas familias aseguran que siguen sin luz y sin agua.

José Daniel, vecino de 63 y 21, fue uno de los tantos que brindó a oscuras. "Estamos sin luz desde las 15 horas de ayer, sin una respuesta por parte de Edelap", contó esta mañana en contacto con el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Y agregó: "Necesitamos que vengan a traer un grupo electrógeno en forma urgente para no romper la cadena de frío de los medicamentos y los víveres. Además hay un geriátrico con varios abuelos en la cuadra".

En el caso de María Inés, aseguró que desde ayer a las 18 no tuvieron el servicio eléctrico en 20 entre 68 y 69, y que recién volvió a la madrugada. Por lo que también recibió el año nuevo sin luz.

La zona norte fue otro sector afectado anoche ya que pasadas las 20 en distintos sectores de City Bell, Gonnet, Gorina y Villa Elisa sufrieron apagones. Si bien en muchos casos el servicio se restableció pasada la medianoche, aún hay vecinos que aseguran que siguen sin electricidad. "Estuvimos más de 8 horas sin luz, es una vergüenza que pase esto justo en fin de año", sostuvo Marcela, del barrio de 28 y 473. Mientras que en la zona de la Plaza La Emilia, de Cantilo y 132 bis, no contaron con el servicio durante gran parte de los festejos.

Otras zonas que fueron afectadas fueron las de Plaza Italia y sectores del centro platense, como así también reportaron fallas en 171 y 45.

Desde Edelap informan que las cuadrillas trabajaron durante la jornada y que en algunos sectores el servicio se normalizó parcialmente. Aunque admitieron que los trabajos continuaban debido a la alta demanda por el calor.

Respecto a la falta de agua también hubo reclamos desde distintos barrios. "Hace más de un semana que estamos sin agua en Santa Ana, de 523 entre 154 y 155. Con el calor que hace no se puede más", dijo una lectora de EL DIA. Al reclamo se sumaron otras voces que aseguran que "en calle 603 entre 5 y 5bis no hay casi nada de agua. Sólo a la mañana, tipo 6 AM, logramos juntar algo".

Por su parte Facundo, vecino de Villa Elisa, contó que "desde hace una semana que estamos con muy baja presión de agua. Desde la empresa Aguas Bonaerense no dan ni explicación ni respuesta".

De esta forma, La Plata despidió el año y recibe el 2026 entre calor extremo, servicios colapsados, reclamos vecinales y un clima de agotamiento general, con miles de familias que tuvieron que brindar casi a oscuras.

Estos son otros reclamos por falta de agua y de luz que llegan a la redacción de EL DIA:

- "Estamos sin luz desde ayer a las 13.30 en calle 208 y 49 de Olmos. El servicio va y viene".

