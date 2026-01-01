Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
1 de Enero de 2026 | 17:55

Escuchar esta nota

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que mañana, viernes 2 de enero, se llevarán adelante trabajos vinculados a la habilitación del acueducto de 500 milímetros de diámetro que transportará agua desde la Planta Potabilizadora “Donato Gerardi” hasta la Cisterna de Punta Lara.

Las tareas se desarrollarán sobre la Avenida Almirante Brown y en el acceso a la Planta Potabilizadora, comenzarán durante la madrugada y demandarán la interrupción total del suministro de agua en toda la localidad de Punta Lara, a partir de las 6.00, con un plazo estimado de 30 horas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar reservas de agua con anticipación y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales mientras dure el corte.

Asimismo, ABSA informó que se mantendrá un operativo de asistencia alternativa mediante camiones cisterna para atender la demanda de los vecinos que lo requieran.

Para solicitar asistencia o realizar consultas, la empresa habilitó los siguientes canales de contacto:

📞 0800-999-2272

LE PUEDE INTERESAR

Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero

LE PUEDE INTERESAR

¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata

📲 WhatsApp: 221-611-2298

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno

EN FOTOS | ¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata

Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero

¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata

VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Espectáculos
Explosivo romance: las fotos que blanquean de Nico González y la ex mujer del Laucha Acosta
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
Información General
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Deportes
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Policiales
Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados
Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores
Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla