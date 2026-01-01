Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que mañana, viernes 2 de enero, se llevarán adelante trabajos vinculados a la habilitación del acueducto de 500 milímetros de diámetro que transportará agua desde la Planta Potabilizadora “Donato Gerardi” hasta la Cisterna de Punta Lara.
Las tareas se desarrollarán sobre la Avenida Almirante Brown y en el acceso a la Planta Potabilizadora, comenzarán durante la madrugada y demandarán la interrupción total del suministro de agua en toda la localidad de Punta Lara, a partir de las 6.00, con un plazo estimado de 30 horas.
Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar reservas de agua con anticipación y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales mientras dure el corte.
Asimismo, ABSA informó que se mantendrá un operativo de asistencia alternativa mediante camiones cisterna para atender la demanda de los vecinos que lo requieran.
Para solicitar asistencia o realizar consultas, la empresa habilitó los siguientes canales de contacto:
📞 0800-999-2272
📲 WhatsApp: 221-611-2298
DATOS PERSONALES
