¡No aprenden más! Al menos 14 heridos por pirotecnia en La Plata

Qué la pirotecnia es peligrosa no es una novedad. Lo insólito es que se siga utilizando, descontando que además de poder salir lastimado perjudica a personas autistas y mascotas.
Este fin de año en La Plata se pudo observar que creció el uso de productos pirotécnicos ya que cuando el reloj marcó las 00 y arrancó el nuevo año, el ruido fue ensordecedor en la Ciudad. Y ni hablar cuando empezaron a explotar los muñecos que despidieron el 2025.
Es por eso que fue inevitable que se registren heridos por usar pirotecnia. Según se informó desde el municipio, al menos 14 personas debieron recibir asistencia en centros de salud platense. Aunque no se descarta que más vecinos hayan salido lastimados.
Por su parte, más de 20 personas resultaron heridas durante los festejos por Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires y todos están relacionados al uso indebido de la pirotecnia. Fuentes porteñas confirmaron que 22 heridos fueron atendidos en diversos hospitales de CABA por incidentes durante los festejos.
En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes, de los cuales dos son menores de 15 años. Todos ellos presentaron cuadros ambulatorios producto de heridas en los ojos causadas por pirotecnia. También se registraron dos pacientes con heridas leves en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.
Respecto al Hospital de Quemados, se atendió a ocho lesionados por heridas causadas por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años. Todos los casos fueron de manejo ambulatorio, por lo que ya fueron dados de alta. En dicho hospital solo se registró un paciente con una lesión de mayor gravedad, pero no fue necesaria una internación.
“En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno”, destaca el parte.
Foto: Matías Braicovih
