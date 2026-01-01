Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
1 de Enero de 2026 | 19:20

Las celebraciones de Año Nuevo suelen ser sinónimo de excesos gastronómicos. La combinación de alimentos grasos, azúcares, carnes pesadas y alcohol, consumidos en grandes cantidades y en poco tiempo, suele derivar en pesadez estomacal, hinchazón, acidez e indigestión. Este malestar es una señal clara del cuerpo pidiendo un “reseteo” digestivo.

Afortunadamente, no es necesario recurrir a soluciones drásticas para recuperar el equilibrio. Especialistas en nutrición coinciden en que la clave para aliviar la pesadez y limpiar el estómago está en la hidratación, el descanso digestivo y la incorporación de alimentos ligeros y desinflamatorios.

A continuación, algunos trucos simples y efectivos para recuperar el bienestar después de las comidas de Año Nuevo.

El poder de la hidratación: bebidas para el reseteo gástrico

El primer paso para contrarrestar la indigestión es rehidratar el cuerpo y ayudar a que los órganos digestivos funcionen de manera más eficiente. El agua es fundamental, pero combinarla con ciertos ingredientes naturales puede acelerar el proceso de alivio.

Agua tibia con limón y jengibre

Limón: aunque es ácido, ayuda a equilibrar el pH del estómago y estimula la producción de bilis, favoreciendo la digestión de las grasas.

Jengibre: es un potente antiinflamatorio natural que alivia las náuseas, los gases y la hinchazón.

Cómo prepararlo: beber en ayunas un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una pequeña rodaja de jengibre rallado o en láminas.

Infusiones digestivas

Consumir infusiones después de las comidas ligeras ayuda a calmar el tracto intestinal y reducir el malestar:

Manzanilla: relaja las paredes del estómago y disminuye los espasmos intestinales.

Menta o hierbabuena: sus aceites esenciales son antiespasmódicos y favorecen la eliminación de gases.

Hinojo: ideal para combatir la hinchazón y la sensación de pesadez.

Alimentos ligeros: caldos y fibra suave

El día posterior a los festejos, el objetivo es darle descanso al sistema digestivo. Para eso, se recomienda evitar fritos, alimentos ultraprocesados, comidas muy condimentadas y lácteos.

Caldos depurativos

Comenzar el día con un caldo de verduras liviano (apio, zanahoria, calabaza), sin grasa. Son fáciles de digerir y aportan líquidos y nutrientes esenciales.

Frutas diuréticas y digestivas

Piña: contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión de proteínas.

Papaya: aporta papaína, que ayuda a mejorar la asimilación de los alimentos.

Sandía y melón: con alto contenido de agua, favorecen la diuresis y la eliminación de toxinas.

Verduras cocidas y fibra soluble

Optar por verduras cocidas al vapor en lugar de crudas es clave cuando el estómago está irritado. Las verduras de hoja verde y la avena aportan fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal sin generar irritación.

La clave: prevenir los excesos

Los especialistas coinciden en que el mejor truco para evitar la pesadez es la prevención. Recomiendan masticar lentamente, no abusar de las gaseosas durante las comidas y evitar mezclar grandes cantidades de alcohol con platos muy grasos.

Sin embargo, cuando el malestar aparece, la combinación de hidratación, infusiones digestivas, caldos livianos y descanso digestivo resulta la estrategia más eficaz para recuperar el equilibrio intestinal y comenzar el Año Nuevo 2026 sintiéndose liviano y renovado.

