Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

La tranquilidad de vísperas de Año Nuevo en Brandsen se vio alterada por una escena que ahora investiga la Justicia. Un reconocido empresario en esa zona del rubro de las telecomunicaciones fue hallado sin vida en el interior de una casaquinta, en un hecho que ocurrió a pocas horas del brindis y que quedó envuelto en un clima de conmoción.

Según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales, el hecho ocurrió cerca de las 21.30, en una casaquinta ubicada en la intersección de las calles Oropéndola y Piñonero, en el barrio Mendizábal a la vera de la Ruta 210.

Luego de un llamado de emergencia por un presunto episodio de salud, al lugar acudió personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen. Allí, los efectivos se entrevistaron con el hijo de la víctima, que manifestó que había pasado a buscar a su padre para compartir los festejos de fin de año. Al no obtener respuesta a sus llamados telefónicos, decidió ingresar a la propiedad y, desde el exterior, observó a su padre tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con rastros de sangre en el suelo.

Según su testimonio, no pudo ingresar de inmediato por no contar con la llave de la vivienda, que finalmente consiguió minutos después a través de una empleada que reside en el fondo de esa propiedad. Una vez dentro, solicitó una ambulancia de manera urgente.

Minutos más tarde arribó una unidad del Hospital Francisco Caram de Brandsen. Según el acta, se constató el fallecimiento a las 21.52. La víctima fue identificada como Pablo Enrique Gramigna, de 63 años.

El hecho causó profunda consternación en Brandsen. Gramigna era un referente comercial en la ciudad, vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L., donde brindaba servicios de televición por cable, internet por fibra óptica, instalación y soporte técnico de cámaras de seguridad y equipamiento de telecomunicaciones.

La hipótesis: los primeros datos de la investigación

El hijo del fallecido indicó a las autoridades policiales que su padre "había sufrido caídas previas y que solía advertir sobre lo resbaloso del piso del baño, por lo que una de las hipótesis iniciales apunta a un posible accidente doméstico, aunque deberá ser confirmada por las pericias".

Ante la situación, dispusieron el resguardo del lugar y se dio intervención a la UFI Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato, quien ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula “Averiguación de causales de muerte”, además de la intervención de Policía Científica y la morguera policial.

El personal pericial arribó al domicilio cerca de las 23.34, mientras que la investigación continúa para establecer con precisión las causas del fallecimiento.