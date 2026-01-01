Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales

Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados

Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados
1 de Enero de 2026 | 18:32

Escuchar esta nota

Un grave caso de abuso sexual contra una nena de 5 años generó conmoción en La Plata y derivó en la detención de dos jóvenes —uno mayor y otro menor de edad— en la localidad de Arturo Seguí.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación se inició tras la denuncia por el ataque sexual contra la menor. Ambos sospechosos fueron identificados y demorados, aunque solo el mayor de edad permanece detenido por el momento.

Debido a la extrema delicadeza del hecho, tanto las autoridades policiales como judiciales mantienen un estricto hermetismo y resguardan la identidad de la víctima. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular el nombre de uno de los imputados, lo que provocó la reacción de vecinos que reclamaron que no regrese al barrio.

Los investigadores indicaron que los acusados enfrentan cargos por “abuso sexual agravado contra una menor con acceso carnal”. En tanto, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde recibió atención médica y contención especializada.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI N° 6 de La Plata, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación penal.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

LE PUEDE INTERESAR

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

En ese marco, se aguardan pruebas médicas clave y los informes de profesionales y peritos forenses. La constatación de lesiones será determinante para la formulación definitiva de los cargos y el avance del proceso judicial contra los imputados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

EN FOTOS | ¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata

Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Últimas noticias de Policiales

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo
La Ciudad
Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Información General
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Espectáculos
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
Deportes
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla