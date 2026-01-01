Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Un grave caso de abuso sexual contra una nena de 5 años generó conmoción en La Plata y derivó en la detención de dos jóvenes —uno mayor y otro menor de edad— en la localidad de Arturo Seguí.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación se inició tras la denuncia por el ataque sexual contra la menor. Ambos sospechosos fueron identificados y demorados, aunque solo el mayor de edad permanece detenido por el momento.
Debido a la extrema delicadeza del hecho, tanto las autoridades policiales como judiciales mantienen un estricto hermetismo y resguardan la identidad de la víctima. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular el nombre de uno de los imputados, lo que provocó la reacción de vecinos que reclamaron que no regrese al barrio.
Los investigadores indicaron que los acusados enfrentan cargos por “abuso sexual agravado contra una menor con acceso carnal”. En tanto, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde recibió atención médica y contención especializada.
La investigación judicial
La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI N° 6 de La Plata, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación penal.
En ese marco, se aguardan pruebas médicas clave y los informes de profesionales y peritos forenses. La constatación de lesiones será determinante para la formulación definitiva de los cargos y el avance del proceso judicial contra los imputados.
