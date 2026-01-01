VIDEO. Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025

La quema de muñecos en La Plata volvió a ser protagonista en la madrugada de este 1ro de enero de 2026. La tradición platense fue una fiesta en los barrios, que disfrutaron al ritmo de las llamas que salieron de las distintas figuras que ardieron para despedir el 2025.

Los artistas y vecinos armaron otra vez verdaderas obras de arte, con personajes para todos los gustos. La ingeniería del armado es cada vez más sofisticada por eso sorprenden cada año.

Este es un compilado de los videos más destacados de la quema de los momos que recibieron al 2026 a puro color: