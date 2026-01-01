Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo en La Plata cenando con desconocidos en Plaza Moreno

La Navidad y Fin de año tuvo en La Plata una postal distinta: mesa improvisada sobre el césped de Plaza Moreno, viandas caseras, copas descartables alzadas y desconocidos que se animaron a "romper con la tradición cultural" frente a la Catedral. La iniciativa, que se volvió viral en redes sociales, tuvo como impulsor a Valentino Colombo, modelo y pastelero platense, aunque hubo casos años anteriores pero no habían llegado a viralizarse.

Cansado de las tensiones habituales de las fiestas tradicionales, Valentino, de Altos de San Lorenzo y que realizó casting virtual para entrar a Gran Hermano 2026, decidió pasar unas fiestas diferentes. Junto a su mamá, Valeria, emprendió un plan simple pero significativo: cocinar una tarta, comprar un vino y cenar al aire libre, en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad. Y en las últimas horas del 2025 y en el inicio del 2026 estuvo con su madre y otras personas fuera de su familia que se sumaron a la iniciativa.

“Decidí pasarla con mi mamá en Plaza Moreno. No está bueno sentirse incómodo”, explicó. La decisión surgió ante la posibilidad de “chispazos”, ruidos y situaciones incómodas en la clásica reunión familiar. “Romper la tradición de pasarla con gente con la que la pasás mal también es cuidarse”, sostuvo.

Su mamá es emprendedora y vende ropa en la feria de 96 y 117, mientras que Valentino, que también llegó a dar clases particulares de inglés y francés, venía de días intensos con pedidos de tortas en distintas plazas de la ciudad. El cansancio y la saturación de gente terminaron de empujar la elección: buscar un momento más tranquilo y genuino.

Valentino estuvo todo el 2024 sin verla, y volvió al país en febrero de este año para disfrutar con su mamá en su cumpleaños luego de ¡55 horas de viaje! Por ende este 2025 ya era más que un año especial.

Durante este viaje, reflexionó: "Uno aprende a valorar lo que tenía cuando ya no lo tiene, cuando se va solo, cuando elije volar por sus propios medios y si da cuenta que mamá ya no está ahí atrás para cuidarnos, que llegás y no está para el abrazo y la seguridad, que terco y tonto es el humano cuando actúa bajo la ceguera de su ego". "Y por eso hoy siento que debo de soltar lo que me pesa, aquellos yunques que se atan a uno en cada pie y no le permiten continuar, aquellos viejos patrones, aquellas viejas costumbres y acciones que se van repitiendo de generación en generación y que hoy me toca a mi poder romper ese patrón para aquellos que vengan con nosotros", manifestó, un año atrás.

El mensaje que compartió en redes rápidamente encontró eco. “Romper con la tradición cultural”, “pasar un momento más cómodo” y dejar de sentirse “la oveja negra” fueron algunas de las frases que sintetizaron el espíritu de la convocatoria. La invitación fue clara: quienes estuvieran solos, fueran extranjeros, no tuvieran con quién pasar las fiestas o simplemente quisieran unas fiestas distintas, podían sumarse con algo para comer y brindar por un año nuevo en paz mental y relajados.

Aunque Valentino fue quien viralizó la propuesta, esto es un hecho que ya alguna vez otro lo hizo. “Lo hice tres años consecutivos en Plaza Moreno y mucha gente llega y la pasamos bien”, contó un vecino, destacando estas celebraciones espontáneas y celebrando la gran repercusión de la propuesta del modelo platense.