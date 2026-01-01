El Gobierno reestructura la SIDE por DNU, amplía sus facultades y habilita la detención de personas

El Gobierno nacional publicará en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y redefine la estructura y las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a la que se le otorgarán mayores facultades operativas y de control.

Uno de los ejes centrales del decreto firmado por el presidente Javier Milei es la redefinición del carácter de las tareas de inteligencia, que pasarán a ser consideradas, de manera general, como actividades “encubiertas”. El argumento oficial se apoya en la sensibilidad de la información que maneja el sistema y en la necesidad de reducir lo que la normativa denomina “riesgo estratégico nacional”, lo que implica un giro conceptual en el funcionamiento del área.

En ese marco, el DNU habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.

Cambios estructurales y nuevo esquema de control

Entre las principales modificaciones, el decreto transforma la actual Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas vinculadas al espionaje, el sabotaje, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos de la Argentina. Las tareas de contrainteligencia se extenderán a todo el sector público nacional.

En el plano tecnológico, el Ejecutivo estableció una división formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedó bajo la órbita de la SIDE, con competencia exclusiva sobre inteligencia en el ciberespacio.

Otro punto clave de la reforma es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Con la aplicación del DNU, esas funciones quedarán concentradas en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reducir superposiciones y simplificar el esquema organizativo.

Más poder presupuestario y coordinación nacional

La SIDE pasará a administrar de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Además, se le asigna la facultad de aprobar y controlar los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados, y de requerir información a organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El decreto también crea dos nuevos ámbitos de articulación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF). Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que incorpora a áreas estratégicas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y dependencias vinculadas a energía, el sector nuclear y el ámbito espacial.

El DNU deberá ser convalidado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Disputa de poder en la conducción

La medida representa un respaldo político a la conducción del asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene una fuerte influencia en el área. El actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra, es un dirigente de su confianza. No obstante, la reestructuración también implicará un mayor control de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, sobre el funcionamiento del organismo.