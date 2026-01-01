Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

1 de Enero de 2026

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que desde enero y hasta marzo alrededor del 95% de los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentará valores térmicos superiores a los normales. Solo un puñado de distritos puede tener temperaturas en torno a las normales para la época del año.

Así se desprende de un informe del SMN y que destaca que la mayoría de los partidos bonaerenses tendrán temperaturas superiores a lo habitual en esta época del año. De acuerdo a los datos históricos, el promedio ronda los 20 grados en la parte inferior de la provincia y 22 grados más hacia el norte.

En medio de la actual ola de calor, el análisis destaca, a diferencia del realizado hace un mes, que serán muchos más municipios los que sufrirán por las altas temperaturas. El anterior resaltó que serían unos 30 distritos, aunque ahora ese número ronda los 130 de los 136 municipios que conforman la provincia.

Cabe recordar que el verano de 2023 fue uno de los más intensos de los últimos años e incluso en La Plata el termómetro marcó 39,5°. La Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de 25,6 grados, batió récord absoluto y superó todos los datos desde que se tiene registro, es decir desde 1906. En febrero de ese año, en tanto, varias localidades bonaerenses tuvieron récords de temperatura. Pehuajó trepó a 40,6°; Dolores 40,3°; Ezeiza 39,6°; Tandil 38,1° y Bolívar 39,6°.

Si se confirma el pronóstico trimestral del SMN, el verano 2026 también será intenso en la provincia de Buenos Aires pero también en Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero, febrero y marzo, que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales. También se esperan lluvias normales en el resto del territorio bonaerense.

Qué hacer frente al calor

Frente a la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo, como niños y adultos mayores:

- Hidratarse, sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.
- En caso de estar amamantando, hacerlo más seguido.
- No realizar actividad física intensa.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.

