Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?

Una falla en el sistema del Banco Provincia generó quejas entre los usuarios en las últimas horas, luego de que numerosos clientes detectaran débitos por comisiones de mantenimiento en cuentas y paquetes que, en muchos casos, deberían estar bonificados.
Los reclamos comenzaron a multiplicarse desde la noche del martes 30 de diciembre y se intensificaron durante este miércoles 31, especialmente a través de las redes sociales, donde los usuarios denunciaron descuentos que van desde los $60.000 hasta más de $80.000, bajo el concepto de “Comisión Mantenimiento Paquete”.
Según los testimonios difundidos en X (ex Twitter), los cargos afectaron a clientes que cuentan con paquetes bonificados por tratarse de cuentas sueldo, jubilaciones o por tener servicios adheridos a débito automático.
“Me descontaron 60 mil pesos por un mantenimiento que tengo bonificado desde hace dos años”, relató una usuaria, mientras que otros reclamaron directamente la devolución inmediata del dinero.
Hasta el momento, Banco Provincia no emitió un comunicado oficial que explique el origen del inconveniente. Las únicas respuestas institucionales se limitaron a mensajes genéricos en redes sociales, en los que se solicita a los usuarios que se contacten por canales privados de atención.
De acuerdo a información extraoficial recabada por este medio, el problema estaría vinculado a un error general en la carga de los gastos de mantenimiento, lo que habría provocado débitos automáticos incorrectos en cuentas que no debían ser alcanzadas por ese cobro.
Mientras tanto, el malestar crece entre los clientes, que exigen respuestas claras y la restitución inmediata de los montos debitados.
Qué pasó con el Banco Provincia? Quién maneja ese desastre? A miles de afiliados con cuentas les descontaron más de 60 mil pesos de la nada y sin motivo alguno. @JCuattromo @bancoprovincia— 🐧 (@Her_dsok) December 31, 2025
@bancoprovincia Me descontaron de la nada 42 mil pesos, y cumplo con todos los requisitos hace años. pueden informar porfavorl— Eze (@nzezequiel) December 31, 2025
Te aparece este paquete de "comisión por mantenimiento" ? Leí que a algunos les aparece más de 60k pic.twitter.com/Z24hIarvdA— 🐧 (@Her_dsok) December 31, 2025
Hola @bancoprovincia me debutaron $60.000 por mantenimiento de cuenta (que está bonificado) y veo que muchisimos clientes estan igual. Fue un error? Van a devolver ? Justo un 30/12 lo hacen— Diego Zinc (@DiegoteHZ) December 31, 2025
@bancoprovincia me descontaron 60000 pesos por un supuesto mantenimiento de paquete pero lo tengo bonificado desde hace 2 años por tener varios servicios en débito automático en mi tarjeta de crédito!!! Porqué me lo descontaron??????????— Goku Argento (@goku_argen) December 31, 2025
A mi hoy el banco provincia me descontó 42 luquitas sin razón y cuando llamé me dijeron que fue un error generalizado en muchas cuentas y que el mes que viene me lo devuelven 👍🏻 https://t.co/fYSwPHwFAM— Eliana (@Elifelippini) December 31, 2025
Banco Provincia de la nada debitó a las cuentas con paquetes el beneficio que ahorras mensualmente por tenerlos.— M.P (@Pantolita) December 31, 2025
31 de diciembre y los copados del banco provincia me descontaron 60 luquitas por un paquete que nunca acepte ni aclara de que es... ¿que si llame? Jajaja ☎️ TU-TU-TU... @bancoprovincia pic.twitter.com/g7rGzxrs7h— 🐺 A G U S T I N 🇦🇷 (@agustinn88) December 31, 2025
@bancoprovincia me descontaron 60000 pesos por un supuesto mantenimiento de paquete pero lo tengo bonificado desde hace 2 años por tener varios servicios en débito automático en mi tarjeta de crédito!!! Porqué me lo descontaron??????????— Goku Argento (@goku_argen) December 31, 2025
POR MES*
