Decenas de muertos y 100 heridos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo

1 de Enero de 2026 | 08:30

"Varias decenas de personas" podrían haber muerto y alrededor de 100 resultaron heridas, la mayoría de ellas de gravedad, tras un incendio en un bar en los Alpes suizos durante las celebraciones de Año Nuevo, dijo la policía del país este jueves.

Por el momento no hay una cifra concreta de víctimas del fuego en el bar "Le Constellation". Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, dijo que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al recinto.

La policía afirmó que, por el momento, no puede precisar cuántas personas perdieron la vida a causa del fuego. Los heridos eran tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, indicó el consejero regional, Mathias Rénard.

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, algunas de ellas llegadas de distintos países, señalaron las autoridades. "Estamos devastados", dijo Frédéric Gisler, comandante de la policía cantonal, durante una conferencia de prensa.

Los heridos eran tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, indicó el consejero regional, Mathias Rénard.

El municipio había prohibido los fuegos artificiales de Nochevieja debido a la falta de lluvias en el último mes, según su web. En una región muy concurrida por turistas que practican esquí en sus pistas, las autoridades han pedido a la población local que, en los próximos días, actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pueda requerir unos recursos médicos que ya están desbordados.

La localidad está en el corazón de los Alpes suizos, a apenas 40 kilómetros al norte del monte Cervino, uno de los picos más conocidos de los Alpes, y a 130 kilómetros (81 millas) al sur de Zúrich. El punto más alto de Crans-Montana, con una población de 10.000 residentes, está a casi 3.000 metros de altura, según la web del municipio, que sostiene que las autoridades están tratando de alejarse del turismo y de atraer investigación y desarrollo de alta tecnología.

El municipio se formó hace solo nueve años, el 1 de enero de 2017, tras la unión de varias localidades. Tiene una superficie de 590 hectáreas, desde el valle del Ródano hasta el glaciar Plaine Morte.

