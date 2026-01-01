Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Con la llegada del 2026, Estudiantes y Gimnasia aprovecharon el inicio del nuevo año para saludar a sus hinchas a través de las redes sociales, cada uno con su identidad bien marcada y mensajes que reflejan los sueños y el sentir de sus respectivas comunidades.

Desde Estudiantes, el León compartió un emotivo video en el que hinchas y jugadores expresaron sus deseos de cara a la nueva temporada. En las imágenes se repiten los anhelos deportivos y personales, con un objetivo que sobresale por encima del resto: el sueño de “ganar la quinta Libertadores”.

El mensaje fue acompañado por un texto cargado de simbolismo y pertenencia: “Los mayores sueños y deseos. Esos que anhelamos cumplir desde el corazón. De puño y letra por la Familia Pincha, en nuestro glorioso árbol”, publicaron desde la cuenta oficial del club, reforzando el sentido de unidad entre generaciones.

Por su parte, Gimnasia eligió un mensaje más sobrio pero igualmente representativo. El Lobo publicó una imagen con una frase tomada del himno albiazul: “Siempre fuertes, siempre unidos”, un lema que resume el espíritu tripero y la fortaleza colectiva con la que el club afronta un nuevo año.