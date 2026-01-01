Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
El plan económico 2026 ya está en marcha: pago de vencimientos, nuevo esquema de flotación y cambio en los subsidios
Ivana y Benicio, los primeros bebés del 2026 nacidos en La Plata: sus historias
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
En La Plata afloja el calor y llega el alivio: qué temperatura máxima se espera para hoy
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Oficializan un nuevo incremento de la tarifa de luz: de cuánto será la suba en enero para La Plata y la Provincia
VIDEO.- La Plata: un delincuente se metió a una casa y el dueño se defendió a los tiros
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
Varios detenidos en La Plata tras operativos contra trapitos y cuidacoches
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Diputados pagó por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"
Cuarenta días y ninguna noche: hace 140 años, Dardo Rocha rompió un récord por un asado
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con la llegada del 2026, Estudiantes y Gimnasia aprovecharon el inicio del nuevo año para saludar a sus hinchas a través de las redes sociales, cada uno con su identidad bien marcada y mensajes que reflejan los sueños y el sentir de sus respectivas comunidades.
Desde Estudiantes, el León compartió un emotivo video en el que hinchas y jugadores expresaron sus deseos de cara a la nueva temporada. En las imágenes se repiten los anhelos deportivos y personales, con un objetivo que sobresale por encima del resto: el sueño de “ganar la quinta Libertadores”.
El mensaje fue acompañado por un texto cargado de simbolismo y pertenencia: “Los mayores sueños y deseos. Esos que anhelamos cumplir desde el corazón. De puño y letra por la Familia Pincha, en nuestro glorioso árbol”, publicaron desde la cuenta oficial del club, reforzando el sentido de unidad entre generaciones.
Por su parte, Gimnasia eligió un mensaje más sobrio pero igualmente representativo. El Lobo publicó una imagen con una frase tomada del himno albiazul: “Siempre fuertes, siempre unidos”, un lema que resume el espíritu tripero y la fortaleza colectiva con la que el club afronta un nuevo año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí