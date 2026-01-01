Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Ardieron los momos esta madrugada para mantener una tradición bien platense

1 de Enero de 2026 | 02:01

Escuchar esta nota

Como ya es tradición, la quema de muñecos en La Plata fue otra vez protagonista esta madrugada. El ritual platense para despedir el año y recibir al que se inicia se vivió a puro festejo en los barrios y al ritmo de la música y el fuego, que se devoró las inmensas esculturas de papel y madera que armaron artistas y vecinos.

Como todos los años y en diversas zonas de la Ciudad, cientos de platenses trabajaron para construir los emblemáticos muñecos que ardieron para el disfrute del público que se acercó para recibir el año nuevo. En esta oportunidad, fueron 22 las estructuras inscriptas oficialmente, pero muchos otros que no contaban con el permiso también se prendieron fuego luego de la polémica que se armó en la previa entre los armadores y la comuna.

Tal como sucede cada año, personajes de películas, cómics y dibujos animados de todas las épocas convivieron entre la noche del 31 y la madrugada del 1° con figuras que hacen referencia a hechos destacados que tuvieron lugar durante este 2025.

Entre las figuras destacadas encontramos este año a Demogorgon (115 entre 95 y 95), "Chiqui" Tapia (124 entre 11 y 12 - Berisso), Drako (72 entre 16 y 17), La Bubu (524 y 21), La Noche del Terror (64 y 15, Tun Tun y Tralalero (139 bis y 477), Avatar, el Mundo de Pandora ( 31 entre 41 y 42), Sombras del inframundo, entre otros.

Si querés enviar tus fotos y videos lo podés hacer a través de estos canales:

WhatsApp: +5492214779896 

