Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero

El arranque del 2026 no cambiará la dinámica de aumentos mensuales, por lo que enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros: micros, alquileres, peajes, verificación técnica vehicular, expensas, telefonía móvil y servicio de cable, entre otros. Todos impactarán en la inflación y en el bolsillo de la gente.
ALQUILERES
Los inquilinos que tienen que actualizar los pagos en enero tendrán subas según el periodo pactado. Por el Índice de Contratos de Locación (ICL) subirá con el siguiente esquema, informado por el Foro Profesional Inmobiliario: trimestral, 5,84%; cuatrimestral, 8,22% y semestral 12,83%. Para los escasos contratos que quedan con actualización anual, la suba en enero será del 36,35%.
Por el Índice de Precios al consumidor (IPC), los incrementos serán los siguientes: cuatrimestral, 9.09%; trimestral, 7,06%; semestral 12,95%.
MICROS
Desde el 2 de enero entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario para los micros de corta distancia en la región, con un incremento del 4,5%.
Boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada: $749,72 ($1.192,05 con SUBE sin registrar); de 3 a 6 km: $818,45 ($1.301,33 con SUBE sin registrar); de 6 a 12 km: $885,64 ($1.408,17 con SUBE sin registrar); de 12 a 27 km: $948,46 ($1.508,05 con SUBE sin registrar); más de 27 km: $1.000,82 ($1.591,31 con SUBE sin registrar).
Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores: de 0 a 3 kilómetros: $337,37; de 3 a 6 km: $368,30; de 6 a 12 km: $398,54; de 12 a 27 km: $426,81; más de 27 km: $450,37.
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio. Con esta suba, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.
NAFTA
Ya empezó a regir el aumento de las naftas, que es el primer golpe al bolsillo de 2026 que se siente en La Plata y todo el país. Se da porque, tal como se informó ayer, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán aplicar los nuevos montos para la liquidación de los impuestos.
De esta forma, el Ejecutivo estableció que para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro por el gravamen al CO.
En el caso de La Plata, en las pizarras de las estaciones de servicio de YPF figura hoy que la nafta Súper cuesta $1.594, mientras que la Infinia quedó en $1.812. En tanto que la Diesel marca un valor de $1.616 y la Diesel Infinia $1.809.
En Shell, los carteles marcan que por la Súper se paga $$1.699 y por la V-Power $1.977. Mientras que la V-Power Diésel muestra un valor de $1.949.
OTRAS SUBAS
Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. En el rubro telecomunicaciones, las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%.
En tanto, las expensas ordinarias tendrán subas entre el 2 y el 3 por ciento, según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.
POR MES*
