“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno
El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
¡No aprenden más! Al menos 14 heridos por pirotecnia en La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?
Ivana y Benicio, los primeros bebés del 2026 nacidos en La Plata: sus historias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La pirotecnia causó tres incendios en La Plata y los Bomberos tuvieron un inicio de año movido
Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo
Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
En La Plata afloja el calor y llega el alivio: qué temperatura máxima se espera para hoy
“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
Como no podía ser de otra manera, la mediática levantó polémica y compartió imágenes junto a sus hijos
La mediática Wanda Nara compartió la forma en que pasó la noche del último día de 2025 en familia, sin embargo, no dejó de marcar polémica con un palito para su novio, Martín Migueles, dejó entrever la reconciliación y mostró cómo se divirtieron sus hijos.
Wanda volvió a mostrar por qué es la protagonista de los culebrones nacionales, incluso desde la emotividad del fin de año, no dejó pasar la oportunidad para hablar de “amores verdaderos”.
Desde Punta del Este, la “Bad bitch” buscó calmar las aguas tras la filtración de audios entre Migueles y Claudia Ciardone, motivo por el que la pareja se entendía en crisis, sin embargo, con una serie de historias en su instagram, dejó en claro que pasó el atardecer abrazada junto a su novio.
Nara, Migueles y los hijos de la mediática se hicieron de una tarde rodeada de naturaleza, entre postales de abrazos y otras un poco más sugestivas, cambió el escándalo por prendas blancas y veraniegas que marcaron el ritmo de la celebración.
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025
unto a las fotografías, Nara escribió: “Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, y de los únicos valores de la vida, la familia. Esta casa era mi sueño la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables”.
“La casa es increíble pero sin todos adentro no sería nada. mamá,papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”, cerró la mediática.
Por último, la conductora se mostró abrazada, en el agua, junto a su pareja y enfatizó: “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
