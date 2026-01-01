¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno
El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?
Ivana y Benicio, los primeros bebés del 2026 nacidos en La Plata: sus historias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La pirotecnia causó tres incendios en La Plata y los Bomberos tuvieron un inicio de año movido
Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo
Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
En La Plata afloja el calor y llega el alivio: qué temperatura máxima se espera para hoy
“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Distintos videos en controles de tránsito -en su mayoría en Capital Federal- muestran las insólitas respuestas que realizan los conductores al momento de concretar el test de alcoholemia. En el archivo viralizo por Año Nuevo se escucha a un automovilista que dijo que le faltaba un pulmón, mientras que una mujer manejaba borracha e iba con su bebé a bordo.
En Capital Federal se realizaron más de cinco mil controles de alcoholemia en torno a los festejos por Año Nuevo y las autoridades confirmaron que a más de 38 conductores se les retuvo la licencia, tratándose así de una baja en la tasa de positividad.
Como ocurre todos los años, se dio a conocer un video que muestra las insólitas respuestas que dan los conductores ante la pregunta de por qué maneja bajo los efectos del alcohol.
Momento televisivo del día pic.twitter.com/8iwiQ2jziK— Panqui (@panquimolina) January 1, 2026
LE PUEDE INTERESAR
Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata
“Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida”, comentó un joven, por lo que el agente de Tránsito lo hizo bajarse del vehículo para que tenga “más caudal de aire”.
Aunque no se sabe si buscaba alguna excusa para no hacer el test, el mismo arrojó positivo con 0,62 g/l de alcohol en sangre.
En otro control, una mujer comentó que brindó y tomó “fresita”, por lo que al hacerle el test dio también positivo con 0,97 g/l de alcohol en sangre.
El agente constató que dentro del vehículo había un bebé, por lo que expresó que manejar borracho provoca riesgos graves contra uno y terceros, a lo que la conductora respondió: “Lo sé, pero mi hija se rompió el brazo durante la cena".
Por último, un automovilista se puso nervioso y antes de soplar la pipeta fue honesto y confirmó que estaba borracho: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto que ya está”.
Como era de esperarse, el hombre dio positivo con 1,75 g/l de alcohol en sangre
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí