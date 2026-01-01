Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados

1 de Enero de 2026 | 14:59

Distintos videos en controles de tránsito -en su mayoría en Capital Federal- muestran las insólitas respuestas que realizan los conductores al momento de concretar el test de alcoholemia. En el archivo viralizo por Año Nuevo se escucha a un automovilista que dijo que le faltaba un pulmón, mientras que una mujer manejaba borracha e iba con su bebé a bordo.

En Capital Federal se realizaron más de cinco mil controles de alcoholemia en torno a los festejos por Año Nuevo y las autoridades confirmaron que a más de 38 conductores se les retuvo la licencia, tratándose así de una baja en la tasa de positividad.

Como ocurre todos los años, se dio a conocer un video que muestra las insólitas respuestas que dan los conductores ante la pregunta de por qué maneja bajo los efectos del alcohol.

 

 

“Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida”, comentó un joven, por lo que el agente de Tránsito lo hizo bajarse del vehículo para que tenga “más caudal de aire”.

Aunque no se sabe si buscaba alguna excusa para no hacer el test, el mismo arrojó positivo con 0,62 g/l de alcohol en sangre.

En otro control, una mujer comentó que brindó y tomó “fresita”, por lo que al hacerle el test dio también positivo con 0,97 g/l de alcohol en sangre.

El agente constató que dentro del vehículo había un bebé, por lo que expresó que manejar borracho provoca riesgos graves contra uno y terceros, a lo que la conductora respondió: “Lo sé, pero mi hija se rompió el brazo durante la cena".

Por último, un automovilista se puso nervioso y antes de soplar la pipeta fue honesto y confirmó que estaba borracho: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto que ya está”.

Como era de esperarse, el hombre dio positivo con 1,75 g/l de alcohol en sangre

