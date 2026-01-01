Consternación en La Plata por la muerte de un joven de 20 años

Un joven de 20 años, fue hallado sin vida durante las primeras horas del 1° de enero de 2026 en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. El hecho generó una fuerte conmoción en la zona y es investigado por la Justicia.

El episodio ocurrió en una finca ubicada en calle 86 y 17, donde intervino personal de la Comisaría 8ª de La Plata tras recibir un aviso por el fallecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven se encontraba sin vida en el interior de la vivienda. Según fuentes oficiales, fue identificado como Marcos Martínez Acosta

Según las primeras actuaciones, una empleada doméstica del domicilio fue quien encontró el cuerpo al ingresar con sus llaves y dio inmediato aviso a las autoridades.

En el lugar trabajó personal policial y científico bajo las directivas de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Micaela Asís. Tras finalizar las tareas periciales, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia.

De las averiguaciones practicadas surgió que el joven atravesaba una situación personal delicada, vinculada a una reciente ruptura sentimental. De acuerdo a los primeros indicios recolectados en la escena, no habría intervención de terceros, y la principal hipótesis apunta a una decisión personal.

La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y se aguardan los resultados definitivos de los estudios forenses.

📌 Líneas de ayuda y acompañamiento

Si vos o alguien cercano atraviesa un momento difícil, hay líneas de atención gratuitas y confidenciales:

Provincia de Buenos Aires: Línea 148 , disponible las 24 horas.

CABA: 135

Todo el país: (011) 5275-1135

El acompañamiento profesional puede ser clave ante situaciones de angustia o crisis.