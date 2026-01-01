En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores
El inicio de 2026 marcó ciertas tendencias entre los famosos y el mundo del espectáculo, pero en esta oportunidad, va más allá de los colores: entre balances, despedidas, agradecimientos y recién nacidos, los mediáticos compartieron el final de ciclo con sus seguidores.
La actriz Eugenia “La China” Suárez y el futbolista Mauro Icardi no tardaron en compartir una imagen homogénea de feliz pareja, según la publicación conjunta a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, los novios publicaron una serie de imágenes desde Turquía en donde combinaron sus vestimentas en tonos clásicos para la ocasión: rojo, blanco y negro.
Por su parte, Wanda Nara compartió la forma en que pasó la noche del último día de 2025 en familia, junto a su novio Martín Migueles, sus hijos, sobrinos y su hermana Zaira Nara que, al igual que Wanda, se enfundó en un vestido playero blanco.
Asimismo, Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron imágenes junto a su primer hijo, Isidro, que sólo tiene dos semanas de edad y ya posa junto al arbolito: “Nada más lindo que comenzar un año así. Gracias, gracias, gracias y Feliz año para todos. Mis mejores deseos para ustedes”, escribió la mediática.
Jésica Cirio posteó una breve serie de fotografías junto a su hija Chloe Insaurralde y relató: “Gracias 2025 por tanto aprendizaje. Fue un año muy difícil para mí, pero que sin dudas me hizo más fuerte, más resiliente y me ayudó a enfocarme más en mí, en la gente que amo y valorar las cosas importantes. Que el 2026 nos encuentre felices, cumpliendo sueños y rodeados de mucho amor y salud”.
Quien se lució con su habitual humor fue la conductora Verónica Lozano que además de un compilado de imágenes, dejó ver su look y se comparó con una Barbie en un estado polémico, junto a una copa de vino: “2025 Gracias por todo, hola 2026. Estoy mayor , hace horas que estoy editando .. ya es 2027. Abrazo para éste Rancho del amor”.
Paula Chaves y Pedro Alfonso recordaron momentos junto a sus hijos y la modelo detalló: “Se va un año de mucho aprendizaje, de saber que tengo el poder decretar lo que quiero, con amor, salud y trabajo. Trabajé, viajé, disfruté , me enojé, lloré y salvé perritos”.
“Me di cuenta que el tiempo vuela, pero que tampoco existe, somos eternos, en muchos planos, conectados por el amor y por tener siempre en claro que venimos a cumplir una misión en esta vida que nos toca transitar. No te enrosques con boludeces y cosas que no valen la pena. Viví liviano, lo importante es la salud y la gente que te ama y sostiene”, cerró Paula.
Asimismo, Alexis Mac Allister mostró imágenes con su beba, Alaia, que nació en septiembre pasado, fruto de su relación con Ailén Cova: “2025 un año lleno de emociones, el día más lindo de mi vida, noticias duras, Diogo, desafíos, aprendizaje, sueños cumplidos y muchas cosas más. Agradecimiento siempre especial a mi familia y amigos, como siempre, quienes están en todo momento.
En línea, Sol Pérez mostró fotos junto a su pareja, Guido Mazzoni, e hijo Marco: “2025 gracias por tanto. En Abril conocí al amor de mi vida. Descubrí que lo que mejor me sale hacer es ser mamá. Tengo un hijo que es más de lo que siempre soñé, no puedo explicar lo que siento desde que llegó a nuestras vidas”.
Y a vos Guido te amo, sos mi mejor equipo, mi gran compañero y el mejor papá de este mundo. Cada día te admiro más. 2026 sé que vas a venir lleno de cosas buenas. Les deseo a todos un muy lindo año, les doy las gracias por estar del otro lado acompañando. Me encanta leerlos y que compartamos este hermoso camino que es la vida”, cerró Pérez. #AgenciaNA
