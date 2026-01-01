Cesó el alerta por la crecida del Río de la Plata

Desde el Servicio de Hidrografía Naval Argentina informaron que el alerta por crecida cesó durante esta tardenoche, luego de que los niveles del Río de la Plata comenzaran a descender y regresaran a valores más cercanos a los normales. De todos modos, las autoridades recomendaron continuar atentos a eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

El reporte también incluyó una medición puntual para el Puerto La Plata, donde se previa que alrededor de las 15 horas de este jueves 1° de enero el nivel del agua alcance los 2,85 metros, una marca que supera los parámetros habituales para la época.

Ante posibles emergencias vinculadas a la crecida, las autoridades difundieron los números de contacto de los organismos de respuesta. Defensa Civil de Berisso recibe llamados al 103, mientras que Prefectura Naval Argentina mantiene habilitada la línea 106 para situaciones relacionadas con la navegación y la seguridad en el río.