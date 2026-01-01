VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni

En la antesala de un año determinante para la selección argentina, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, Lionel Scaloni aprovechó las fiestas para regresar a Pujato, su pueblo natal en la provincia de Santa Fe. El entrenador del seleccionado campeón del mundo celebró el Año Nuevo junto a su familia y fue registrado en un clima distendido y cercano a sus raíces.

Un video difundido por el portal local Pujato Digital muestra al director técnico sentado en la vereda, compartiendo la noche con sus padres, mientras otros familiares participaban de la tradicional caravana con la que los vecinos reciben el nuevo año. “En Pujato es habitual que la gente salga a saludar, y cuando Scaloni está en el pueblo, no es la excepción”, señalaron desde el medio.

Mientras gran parte de los jugadores de la selección compartieron en redes sociales cómo celebraron el comienzo de 2025 —con Emiliano “Dibu” Martínez encabezando una multitudinaria fiesta—, Scaloni optó por un perfil bajo, disfrutando de la cercanía con su gente.

Durante su estadía en el país, el entrenador también se dedicó a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. En las últimas horas se conoció que completó un exigente recorrido en las sierras de Córdoba, en la zona de San Clemente, a unos 72 kilómetros de la capital provincial.

La travesía, realizada en compañía de Lito Oviedo, dueño de una tienda de ciclismo en Alta Gracia, constó de 95,4 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.468 metros y una velocidad promedio de 31 km/h. El recorrido demandó poco más de tres horas, bajo altas temperaturas estivales.