Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo

Un turista argentino fue brutalmente agredido por una familia de vendedores ambulantes en el balneario de Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. El ataque se produjo luego de una discusión por el precio de un choclo (mazorca de maíz hervida) y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

El hecho ocurrió mientras el argentino vacacionaba junto a su familia. Según se observa en las imágenes, una mujer y dos hombres —vestidos con remeras naranjas del puesto de venta— comenzaron a golpearlo, uno de ellos armado con un palo. El turista intentó defenderse cubriéndose con los brazos y esquivó algunos golpes, pero la situación escaló rápidamente.

En un momento de la secuencia, otro vendedor, con una remera amarilla y también con un palo en la mano, llegó corriendo desde atrás y le propinó una patada voladora por la espalda, lo que provocó la caída del argentino sobre la arena. Toda la escena fue filmada por otros turistas que se encontraban en el balneario.

🚨Golpiza a un argentino en Camboriú al reclamar que le cobraron de más por un milho verde. Si, un choclo. Le tenían que cobrar 30 reales (8 mil pesos aprox) pero terminó pagando 150 (mas de 40 mil). Reclamó y así lo golpearon. Atentos quienes viajen a Brasil, es una estafa común pic.twitter.com/lAizKDATS2 — Diego G (@gabrielediego) January 1, 2026

El origen del conflicto

De acuerdo a lo informado por el medio local Jornal Razão, la pelea se desató cuando el turista argentino pagó 150 reales (alrededor de 39.500 pesos argentinos) por un choclo, cuando el precio real del producto era de 30 reales.

Al advertir el supuesto sobreprecio, el hombre regresó al puesto —atendido por una familia— para reclamar. La discusión fue subiendo de tono hasta derivar en la agresión física.

Tras la viralización del video, la hija de la dueña del puesto realizó un descargo en redes sociales, donde aseguró que el turista fue quien inició la confrontación.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de maíz y churros y me acusó de ser una ladrona. Intenté que hablara con mi madre, que tiene la aplicación en su teléfono, pero él empezó a insultarla y le pegó una bofetada”, escribió la joven en Instagram.

Según su versión, la mujer se agachó para evitar el golpe, aunque igualmente habría resultado lastimada. La joven también explicó que las personas que aparecen en el video son su padrastro, un sobrino y un empleado del puesto.

“Intentamos explicarle que nuestros productos cuestan 30 reales y no 150. No somos ladrones, solo nos defendimos”, afirmó.

Investigación y situación judicial

Hasta el momento, no trascendió la identidad del turista argentino ni se informó oficialmente si radicó una denuncia ante la Policía local. Tampoco hubo un comunicado formal de las autoridades brasileñas sobre el avance de una investigación.

El episodio generó fuerte repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre los conflictos entre turistas y vendedores ambulantes en zonas balnearias durante la temporada alta.