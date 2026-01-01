Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General

Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo

Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
1 de Enero de 2026 | 19:34

Escuchar esta nota

Un turista argentino fue brutalmente agredido por una familia de vendedores ambulantes en el balneario de Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. El ataque se produjo luego de una discusión por el precio de un choclo (mazorca de maíz hervida) y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

El hecho ocurrió mientras el argentino vacacionaba junto a su familia. Según se observa en las imágenes, una mujer y dos hombres —vestidos con remeras naranjas del puesto de venta— comenzaron a golpearlo, uno de ellos armado con un palo. El turista intentó defenderse cubriéndose con los brazos y esquivó algunos golpes, pero la situación escaló rápidamente.

En un momento de la secuencia, otro vendedor, con una remera amarilla y también con un palo en la mano, llegó corriendo desde atrás y le propinó una patada voladora por la espalda, lo que provocó la caída del argentino sobre la arena. Toda la escena fue filmada por otros turistas que se encontraban en el balneario.

 

LE PUEDE INTERESAR

El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez

LE PUEDE INTERESAR

"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados

El origen del conflicto

De acuerdo a lo informado por el medio local Jornal Razão, la pelea se desató cuando el turista argentino pagó 150 reales (alrededor de 39.500 pesos argentinos) por un choclo, cuando el precio real del producto era de 30 reales.

Al advertir el supuesto sobreprecio, el hombre regresó al puesto —atendido por una familia— para reclamar. La discusión fue subiendo de tono hasta derivar en la agresión física.

Tras la viralización del video, la hija de la dueña del puesto realizó un descargo en redes sociales, donde aseguró que el turista fue quien inició la confrontación.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de maíz y churros y me acusó de ser una ladrona. Intenté que hablara con mi madre, que tiene la aplicación en su teléfono, pero él empezó a insultarla y le pegó una bofetada”, escribió la joven en Instagram.

Según su versión, la mujer se agachó para evitar el golpe, aunque igualmente habría resultado lastimada. La joven también explicó que las personas que aparecen en el video son su padrastro, un sobrino y un empleado del puesto.

“Intentamos explicarle que nuestros productos cuestan 30 reales y no 150. No somos ladrones, solo nos defendimos”, afirmó.

Investigación y situación judicial

Hasta el momento, no trascendió la identidad del turista argentino ni se informó oficialmente si radicó una denuncia ante la Policía local. Tampoco hubo un comunicado formal de las autoridades brasileñas sobre el avance de una investigación.

El episodio generó fuerte repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre los conflictos entre turistas y vendedores ambulantes en zonas balnearias durante la temporada alta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno

EN FOTOS | ¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata

Decenas de muertos por el incendio de un bar en los Alpes Suizos durante una fiesta de Año Nuevo

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

Al final, ¿mañana se trabaja o hay asueto administrativo en la Provincia y en La Plata?

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Últimas noticias de Información General

El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez

"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados

Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
Deportes
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Inter, Milan y Napoli se disputan la Serie A antes del inicio del segundo semestre
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Policiales
Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados
Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores
Horror en Córdoba: una nenita murió ahogada en un jacuzzi horas antes de Año Nuevo
La Ciudad
Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
Espectáculos
Explosivo romance: las fotos que blanquean de Nico González y la ex mujer del Laucha Acosta
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
VIDEO. ¡Beso a beso! Así Tini Stoessel y Rodrigo De Paul despidieron el 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla