Comerciantes en alerta y tres detenidos en Gonnet

En medio de una seguidilla de robos que mantiene en alerta a vecinos y comerciantes de la zona norte de La Plata, la Policía volvió a dar un golpe contra bandas que venían actuando con reiteración en Gonnet. En las últimas horas, tres personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación que permitió esclarecer hechos recientes y avanzar sobre una red vinculada a varios ataques.

El procedimiento se desarrolló en la zona norte de la Ciudad, donde personal policial concretó dos órdenes de registro domiciliario tras tareas de inteligencia que apuntaban a los autores de robos cometidos semanas atrás. Durante los allanamientos se logró el secuestro de una bicicleta utilizada para cometer uno de los hechos y la aprehensión de tres personas: un hombre de 59 años, un joven de 18 y una mujer de 23.

La causa se vincula a robos sufridos por comerciantes de la zona, entre ellos un supermercado y un local de indumentaria, atacados en distintos episodios durante noviembre y diciembre.

Según se informó, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y los lugares que frecuentaban, lo que permitió avanzar con los operativos. Las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes.