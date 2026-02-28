Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
28 de Febrero de 2026 | 10:33

Escuchar esta nota

Marzo llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos y que se dan justo en el inicio de clases. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Tras la inflación del 2,9% de enero, estas subas que se juntan con los aumentos de algunos productos como la carne, le meten presión al índice de febrero, que se conocerá en los próximos días. Según analistas privados, podría ser en torno al 3%.

Alquileres

Los aumentos de marzo impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 33,8%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Para quienes firmaron contratos con ajuste cada cuatro meses, el ajuste será en torno al 8,44%, mientras que el trimestral tendrá un alza de 6,29%. Es decir que, por un monto de $600.000 se pasará a pagar $637.748.

Transporte

El Gobierno bonaerense autorizó un nuevo aumento “extraordinario” de la tarifa de transporte de ómnibus en el Área Metropolitana por el cual los pasajes se incrementarán en torno al 15%. Así, según se informó oficialmente, en marzo el boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires va a costar 832,57 pesos y $1323,78 para quienes tengan la tarjeta SUBE sin nominar.

Combustibles

El Gobierno nacional postergó una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles que debían entrar en vigencia el 1 de marzo. De esta manera, la actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para abril. Durante marzo, se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para las naftas (sin plomo y virgen), el ajuste será de $17,385 por ICL y $1,065 por IDC. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, con un monto diferencial de $8,059 para la zona de influencia de la Patagonia y otras regiones específicas.

Luz

El Gobierno nacional autorizó una nueva suba en el servicio eléctrico, que comenzará a aplicarse a partir de marzo. El nuevo golpe al bolsillo llegará tanto para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, como para aquellos que recibían subsidios y hasta clubes de barrio. El ajuste va del 2,43% al 2,85%, según las compañías y las categorías de usuarios.

En tanto, el Gobierno bonaerense aprobó el recálculo y la actualización de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, así como de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur, incorporando los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y las modificaciones en el régimen de subsidios. Si se compara con las tarifas de enero, el costo del cargo fijo (haya o no consumo) para Edelap, por ejemplo, será desde marzo un 2,1% más alto que el actual. En el caso del cargo variable, el ajuste será mayor: en torno al 17%.

Gas

El Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema -con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio- y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

Agua

AySA, que opera en Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense, aplicará en marzo el tercer tramo de su esquema de actualización tarifaria gradual, con un tope mensual del 4%, vigente desde enero de 2026. Con esta etapa, el valor promedio de la factura aumentará en $22.739.

En cuanto a ABSA, cabe remarcar que había solicitado un aumento de 40% para este 2026.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que ajustes de las cuotas rondarán entre 2,9% y 3,2%. El alza también aplica a los copagos. Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Telefonía y cable

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de marzo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3%, según el servicio y las operadoras.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

