Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Marzo llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos y que se dan justo en el inicio de clases. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Tras la inflación del 2,9% de enero, estas subas que se juntan con los aumentos de algunos productos como la carne, le meten presión al índice de febrero, que se conocerá en los próximos días. Según analistas privados, podría ser en torno al 3%.
Los aumentos de marzo impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 33,8%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Para quienes firmaron contratos con ajuste cada cuatro meses, el ajuste será en torno al 8,44%, mientras que el trimestral tendrá un alza de 6,29%. Es decir que, por un monto de $600.000 se pasará a pagar $637.748.
El Gobierno bonaerense autorizó un nuevo aumento “extraordinario” de la tarifa de transporte de ómnibus en el Área Metropolitana por el cual los pasajes se incrementarán en torno al 15%. Así, según se informó oficialmente, en marzo el boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires va a costar 832,57 pesos y $1323,78 para quienes tengan la tarjeta SUBE sin nominar.
El Gobierno nacional postergó una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles que debían entrar en vigencia el 1 de marzo. De esta manera, la actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para abril. Durante marzo, se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para las naftas (sin plomo y virgen), el ajuste será de $17,385 por ICL y $1,065 por IDC. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, con un monto diferencial de $8,059 para la zona de influencia de la Patagonia y otras regiones específicas.
El Gobierno nacional autorizó una nueva suba en el servicio eléctrico, que comenzará a aplicarse a partir de marzo. El nuevo golpe al bolsillo llegará tanto para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, como para aquellos que recibían subsidios y hasta clubes de barrio. El ajuste va del 2,43% al 2,85%, según las compañías y las categorías de usuarios.
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
LE PUEDE INTERESAR
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
En tanto, el Gobierno bonaerense aprobó el recálculo y la actualización de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, así como de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur, incorporando los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y las modificaciones en el régimen de subsidios. Si se compara con las tarifas de enero, el costo del cargo fijo (haya o no consumo) para Edelap, por ejemplo, será desde marzo un 2,1% más alto que el actual. En el caso del cargo variable, el ajuste será mayor: en torno al 17%.
El Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema -con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio- y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.
Agua
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que ajustes de las cuotas rondarán entre 2,9% y 3,2%. El alza también aplica a los copagos. Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de marzo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3%, según el servicio y las operadoras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí