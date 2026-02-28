Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas

28 de Febrero de 2026 | 10:52

El reconocido chamamecero Antonio Tarragó Ros lanzó un fuerte mensaje dirigido al presidente Javier Milei y a su gobierno, en medio de la polémica por la intervención oficial sobre los derechos de autor. “Reflexionen”, pidió el músico, al advertir que los artistas “se sienten desamparados y atacados”.

Las declaraciones fueron difundidas a través de las cuentas oficiales de SADAIC, entidad que nuclea a autores y compositores y que en junio celebrará sus 90 años de historia. En ese marco, Tarragó Ros cuestionó la postura del Gobierno libertario respecto a la regulación y administración de los derechos de autor en el país.

“El gobierno discute algo que ya nadie discute en el mundo, que son los derechos de los autores, compositores e intérpretes”, expresó el referente del chamamé, visiblemente preocupado por el rumbo de las medidas oficiales. Según sostuvo, la discusión reabre un debate que en el plano internacional está saldado desde hace décadas, en favor de la protección de la propiedad intelectual como sustento del trabajo artístico.

La controversia se enmarca en las iniciativas impulsadas por la gestión de Milei orientadas a modificar el funcionamiento de entidades de gestión colectiva como SADAIC, encargadas de recaudar y distribuir regalías por la utilización pública de obras musicales. Desde el sector artístico advierten que cualquier debilitamiento de ese sistema podría afectar directamente los ingresos de miles de músicos, compositores e intérpretes en todo el país.

Tarragó Ros, con una trayectoria de más de cinco décadas y un fuerte compromiso con la cultura popular, llamó a “reflexionar” sobre el impacto de estas decisiones. “Nos sentimos desamparados y atacados”, insistió, en un mensaje que busca visibilizar la preocupación creciente dentro del ámbito cultural.

El pronunciamiento del músico se suma a otras voces del mundo artístico que reclaman diálogo y garantías para la continuidad de un esquema que consideran clave para la defensa del trabajo creativo en la Argentina.

