Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 44-57-09. Día activo y feliz para acuerdos del tipo comercial o actividades recientemente iniciadas. Un nuevo período se abre ante usted en el plano sentimental: hay varias alternativas.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 45-67-18. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con su pareja. Buen momento en lo profesional. Jornada positiva en general.

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 67-20-11. Tenga cuidado con los papeles que firma, le pueden jugar una mala pasada. Buen momento para ir pensando en unas vacaciones. Le recomiendan un trabajo de importancia. Excelente oportunidad en el amor.

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 92-40-12. Período excelente para viajes largos en compañía de amistades. Le proponen una gestión que le dará buenos frutos. Llega una carta que le deparará alegría. Familiares cercanos le preocupan. Buen día para el azar.

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 20-14-73. Debe pensar en asumir sus responsabilidades y no esperar que siempre los otros resuelvan sus dificultades. Momento para iniciar una nueva relación amorosa.

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 87-02-65. Su diplomacia habitual le servirá para establecer buenos contactos con superiores. Sepa distinguir entre amigos si no quiere llevarse sorpresas. Buen día para iniciar proyectos demorados. No se deje estar.

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 89-28-17. Buenas perspectivas en materia de dinero. Las empresas se presentan beneficiosas para usted. Le harán una propuesta interesante. Sepa diferenciar la solicitud que le hacen sus amigos. Buen día para el amor.

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 02-56-11. Cuide su salud si no quiere tener problemas futuros. Descanse más. Un viaje o un descanso prolongado le está haciendo falta. Buen momento para olvidar las rencillas. Profundice las relaciones amistosas.

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 58-07-68. Deberá tener paciencia hasta poder superar una desagradable situación monetaria. No desespere y siga buscando. Hay una pequeña crisis en el orden sentimental, por falta de confianza mutua.

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 81-10-69. Buenas oportunidades para la búsqueda de empleo, o la renovación en sus actividades habituales. Comienza un período constructivo en su vida de pareja, en la que reina absoluta armonía.

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 77-89-92. Las favorables consecuencias de un impulso, le permitirán divisar nuevos horizontes. Mantenga la confianza en sus fuerzas y no desmaye ante dificultades que podrá superar con buena voluntad.

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 70-80-20. Mal momento para inversiones o juegos de azar. Mantenga la firmeza demostrada hasta ahora y esfuércese. Es necesario que acuda a toda su voluntad para superar un disgusto.