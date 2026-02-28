Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

28 de Febrero de 2026 | 00:59

Escuchar esta nota

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 44-57-09. Día activo y feliz para acuerdos del tipo comercial o actividades recientemente iniciadas. Un nuevo período se abre ante usted en el plano sentimental: hay varias alternativas.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 45-67-18. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con su pareja. Buen momento en lo profesional. Jornada positiva en general.

 

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

SUERTE NUMERICA: 67-20-11. Tenga cuidado con los papeles que firma, le pueden jugar una mala pasada. Buen momento para ir pensando en unas vacaciones. Le recomiendan un trabajo de importancia. Excelente oportunidad en el amor.

 

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 92-40-12. Período excelente para viajes largos en compañía de amistades. Le proponen una gestión que le dará buenos frutos. Llega una carta que le deparará alegría. Familiares cercanos le preocupan. Buen día para el azar.

 

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 20-14-73. Debe pensar en asumir sus responsabilidades y no esperar que siempre los otros resuelvan sus dificultades. Momento para iniciar una nueva relación amorosa.

 

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 87-02-65. Su diplomacia habitual le servirá para establecer buenos contactos con superiores. Sepa distinguir entre amigos si no quiere llevarse sorpresas. Buen día para iniciar proyectos demorados. No se deje estar.

 

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 89-28-17. Buenas perspectivas en materia de dinero. Las empresas se presentan beneficiosas para usted. Le harán una propuesta interesante. Sepa diferenciar la solicitud que le hacen sus amigos. Buen día para el amor.

 

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 02-56-11. Cuide su salud si no quiere tener problemas futuros. Descanse más. Un viaje o un descanso prolongado le está haciendo falta. Buen momento para olvidar las rencillas. Profundice las relaciones amistosas.

 

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 58-07-68. Deberá tener paciencia hasta poder superar una desagradable situación monetaria. No desespere y siga buscando. Hay una pequeña crisis en el orden sentimental, por falta de confianza mutua.

 

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 81-10-69. Buenas oportunidades para la búsqueda de empleo, o la renovación en sus actividades habituales. Comienza un período constructivo en su vida de pareja, en la que reina absoluta armonía.

 

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 77-89-92. Las favorables consecuencias de un impulso, le permitirán divisar nuevos horizontes. Mantenga la confianza en sus fuerzas y no desmaye ante dificultades que podrá superar con buena voluntad.

 

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 70-80-20. Mal momento para inversiones o juegos de azar. Mantenga la firmeza demostrada hasta ahora y esfuércese. Es necesario que acuda a toda su voluntad para superar un disgusto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla