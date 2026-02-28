Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 44-57-09. Día activo y feliz para acuerdos del tipo comercial o actividades recientemente iniciadas. Un nuevo período se abre ante usted en el plano sentimental: hay varias alternativas.
SUERTE NUMERICA: 45-67-18. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con su pareja. Buen momento en lo profesional. Jornada positiva en general.
SUERTE NUMERICA: 67-20-11. Tenga cuidado con los papeles que firma, le pueden jugar una mala pasada. Buen momento para ir pensando en unas vacaciones. Le recomiendan un trabajo de importancia. Excelente oportunidad en el amor.
SUERTE NUMERICA: 92-40-12. Período excelente para viajes largos en compañía de amistades. Le proponen una gestión que le dará buenos frutos. Llega una carta que le deparará alegría. Familiares cercanos le preocupan. Buen día para el azar.
SUERTE NUMERICA: 20-14-73. Debe pensar en asumir sus responsabilidades y no esperar que siempre los otros resuelvan sus dificultades. Momento para iniciar una nueva relación amorosa.
SUERTE NUMERICA: 87-02-65. Su diplomacia habitual le servirá para establecer buenos contactos con superiores. Sepa distinguir entre amigos si no quiere llevarse sorpresas. Buen día para iniciar proyectos demorados. No se deje estar.
SUERTE NUMERICA: 89-28-17. Buenas perspectivas en materia de dinero. Las empresas se presentan beneficiosas para usted. Le harán una propuesta interesante. Sepa diferenciar la solicitud que le hacen sus amigos. Buen día para el amor.
SUERTE NUMERICA: 02-56-11. Cuide su salud si no quiere tener problemas futuros. Descanse más. Un viaje o un descanso prolongado le está haciendo falta. Buen momento para olvidar las rencillas. Profundice las relaciones amistosas.
SUERTE NUMERICA: 58-07-68. Deberá tener paciencia hasta poder superar una desagradable situación monetaria. No desespere y siga buscando. Hay una pequeña crisis en el orden sentimental, por falta de confianza mutua.
SUERTE NUMERICA: 81-10-69. Buenas oportunidades para la búsqueda de empleo, o la renovación en sus actividades habituales. Comienza un período constructivo en su vida de pareja, en la que reina absoluta armonía.
SUERTE NUMERICA: 77-89-92. Las favorables consecuencias de un impulso, le permitirán divisar nuevos horizontes. Mantenga la confianza en sus fuerzas y no desmaye ante dificultades que podrá superar con buena voluntad.
SUERTE NUMERICA: 70-80-20. Mal momento para inversiones o juegos de azar. Mantenga la firmeza demostrada hasta ahora y esfuércese. Es necesario que acuda a toda su voluntad para superar un disgusto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí