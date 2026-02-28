Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad

“Chiqui” tapia y Pablo toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente / web

28 de Febrero de 2026 | 01:39 Edición impresa

El segundo “discovery” remitido por la Justicia de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni amplía el detalle de las transferencias realizadas por TourProdEnter LLC —agente comercial exclusivo de la AFA— y expone nuevos destinos de los fondos recaudados en el exterior. La documentación incluye giros a sociedades registradas en estados como Delaware, Wyoming, Florida y Nevada, además de pagos vinculados al AC Perugia, club italiano cuyo dueño y presidente es Javier Faroni.

Entre las operaciones detectadas figura un envío de US$ 22.646,2 —equivalente a 20.000 euros al momento de la transferencia— realizado el 24 de septiembre de 2024 a Hernán García Borras, gerente general del AC Perugia.

Sociedades constituidas en estados con controles laxos

El informe identifica múltiples transferencias a compañías registradas en Delaware y Wyoming, jurisdicciones conocidas por su flexibilidad societaria.

Bruno Trading And Logistics LTD, creada el 10 de enero de 2024 en Delaware, recibió US$ 183.000 el 3 de octubre de ese año. Como agente registrado figura “A Registered Agent Inc.”.

Capsen LLC, constituida en Wyoming en septiembre de 2020, percibió US$ 199.000 en dos transferencias realizadas el 30 de agosto y el 9 de septiembre de 2024. En su estructura aparecen como agentes registrados Republic Registered Agent LLC e Incfile.com LLC.

Glaccess LLC, creada el 8 de febrero de 2024 en Delaware, recibió US$ 718.000 en cuatro envíos entre agosto y septiembre de 2024. Interlog LLC, registrada el 11 de diciembre de 2023 en el mismo estado, percibió US$ 790.500 en tres transferencias realizadas entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2024. Ambas comparten dirección y agente registrado.

En la misma línea aparecen Porto Consulting Group LTD (US$ 289.000), Southern Consulting LLC (US$ 583.000) y otras sociedades que comparten domicilio y representación legal en Delaware.

Firmas en Florida y Nevada

El listado también incluye compañías constituidas en Florida, como New Horizon Solution And Management LLC, que recibió US$ 469.000 en noviembre de 2024, y Pacific Investment Advisor LLC, que percibió US$ 212.000 en julio del mismo año. Ambas comparten parte de sus directores u oficiales registrados.

En Nevada fue registrada Vantux Group LLC, que recibió US$ 150.000 el 13 de agosto de 2024 y fue disuelta el 21 de julio de 2025, según los registros societarios.

A estos movimientos se suman transferencias detectadas en el primer “discovery”: Delker LLC (US$ 675.000), Mafer Trading LLC (US$ 252.500), Marmasch LLC (US$ 764.800), Soagu Services LLC (US$ 1.205.500) y Velpasalt Global LLC (US$ 273.000).

Transferencias a financieras y agentes de valores

El informe también consigna pagos a Tronador Import Export LLC (US$ 206.500), registrada en Florida, y a ADCAP Uruguay Agente de Valores, que recibió ocho transferencias por un total de US$ 2.727.492.

Asimismo, figuran dos giros al Banco de la República Oriental del Uruguay por US$ 1.465, realizados el 30 de octubre y el 26 de noviembre de 2024.

El sector aeronáutico, uno de los principales destinatarios

Al igual que en el primer informe, el rubro aeronáutico concentra una porción significativa de las transferencias.

PLS Logistics LLC recibió US$ 753.506 en cuatro envíos durante 2024. Entre el 26 de septiembre de 2023 y el 24 de febrero de 2025, esa firma habría percibido 30 transferencias por un total de US$ 9.135.500.

También figuran como destinatarias Aero Logistics Investment LLC (US$ 920.000), Aircraft Parts & Spares Inc. (US$ 45.000), Atlantic Jet North LLC (US$ 44.500), Gulfstream Aerospace Corporation (US$ 96.850), Gestair SAU (US$ 28.914), Precision Jet Avionics Inc. (US$ 42.400), World Fuel Services (US$ 164.202) y otras empresas vinculadas a servicios de aviación ejecutiva.

Otros rubros alcanzados por los giros

Las transferencias también alcanzaron a empresas de arquitectura y diseño (BA Design Group Inc., US$ 260.255), entretenimiento y turismo (Entertainment Travel Group LLC, US$ 261.667), tecnología y automatización (Innovation Sound Systems LLC, US$ 35.830) y desarrolladores inmobiliarios, como Kerst Houweling (US$ 80.000).

Asimismo, se registran envíos a G&J Business Solutions LLC (US$ 615.200) y a Sport Business Invest LLC (US$ 200.000), entre otras firmas.

El detalle incluye además dos transferencias por US$ 172.418 desde la cuenta analizada hacia TourProdEnter LLC, sin especificación de concepto.

La información forma parte del segundo paquete de documentación remitido por la Justicia estadounidense en el marco de la investigación en curso y amplía el mapa de los movimientos financieros vinculados a los fondos administrados por el agente comercial internacional de la AFA.

