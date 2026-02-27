La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de un medicamento llamado Verrugol, indicado para la eliminación de callos y verrugas, en virtud de que no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

La identificación completa de la especialidad medicinal es “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, y es comercializado por la firma Laboratorio Fiorano, de Claudio Gambino.

De acuerdo a la disposición de la ANMAT 802/2026, el producto fue prohibido porque “no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional”.

Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición ANMAT 8417/2016.

Por otro lado, la firma Laboratorio Fiorano, con sede en el partido bonaerense de Avellaneda, se encuentra habilitada por la ANMAT para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, pero no para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.

De ese modo, “con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, ANMAT dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes”, cierra el comunicado del organismo.