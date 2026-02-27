Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Piquete en la rotonda de la Autopista, y corridas en el Obelisco, contra la Reforma Laboral
Todo listo para el debate: el Senado trata la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
Así avanza la obra de la Nueva Planta Potabilizadora que abastecerá al Gran La Plata
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de un medicamento llamado Verrugol, indicado para la eliminación de callos y verrugas, en virtud de que no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.
La identificación completa de la especialidad medicinal es “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, y es comercializado por la firma Laboratorio Fiorano, de Claudio Gambino.
De acuerdo a la disposición de la ANMAT 802/2026, el producto fue prohibido porque “no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional”.
Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición ANMAT 8417/2016.
Por otro lado, la firma Laboratorio Fiorano, con sede en el partido bonaerense de Avellaneda, se encuentra habilitada por la ANMAT para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, pero no para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.
De ese modo, “con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, ANMAT dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes”, cierra el comunicado del organismo.
LE PUEDE INTERESAR
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí