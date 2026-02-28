"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas

En medio de los rumores que se instalaron tras su paso por MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson decidió hablar sin rodeos y aclarar por qué el supuesto romance con Ian Lucas nunca pasó de un juego televisivo.

En una charla distendida en LAM, con Ángel de Brito, la modelo fue contundente: “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”. Así, desactivó de entrada cualquier versión que la vinculara sentimentalmente con su excompañero de reality.

Sobre el “shippeo” que nació en el programa, Evangelina explicó que fue parte del show y que incluso tuvo que familiarizarse con el término. “Cuando empezamos hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra”, contó entre risas. Y reconoció que se sumó al juego porque le resultaba gracioso: “Nos enganchamos con el shippeo”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si detrás de las bromas hubo algo real, fue tajante: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”. Incluso ante la insinuación de que Ian podría haberse enganchado un poco más, marcó distancia: “Yo te puedo hablar por mí. Para mí no fue así, tampoco de su lado”.

La clave de por qué no avanzó el vínculo la resumió en una frase que ordena el panorama: “No estamos en simetría de etapas. Somos diferentes… muy distinta. De recorrido”. Y fue todavía más clara cuando deslizó, sin ánimo de desmerecerlo: “Es un bombón, pero es muy chiquito”.

Lejos del ruido mediático, Evangelina dejó en claro que hoy su prioridad pasa por otro lado. En la misma entrevista habló de sus hijos —Bastián, Lola y Emma— y de cómo transita cada etapa con ellos, mostrando que su foco está puesto en la familia y en este nuevo momento personal y profesional.

Así, el romance que muchos imaginaron quedó confirmado como lo que ella describió desde el principio: un juego televisivo que funcionó en pantalla, pero que nunca tuvo intención de convertirse en algo más fuera de cámaras.