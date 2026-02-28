Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas

"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas
28 de Febrero de 2026 | 14:58

Escuchar esta nota

En medio de los rumores que se instalaron tras su paso por MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson decidió hablar sin rodeos y aclarar por qué el supuesto romance con Ian Lucas nunca pasó de un juego televisivo.

En una charla distendida en LAM, con Ángel de Brito, la modelo fue contundente: “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”. Así, desactivó de entrada cualquier versión que la vinculara sentimentalmente con su excompañero de reality.

Sobre el “shippeo” que nació en el programa, Evangelina explicó que fue parte del show y que incluso tuvo que familiarizarse con el término. “Cuando empezamos hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra”, contó entre risas. Y reconoció que se sumó al juego porque le resultaba gracioso: “Nos enganchamos con el shippeo”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si detrás de las bromas hubo algo real, fue tajante: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”. Incluso ante la insinuación de que Ian podría haberse enganchado un poco más, marcó distancia: “Yo te puedo hablar por mí. Para mí no fue así, tampoco de su lado”.

La clave de por qué no avanzó el vínculo la resumió en una frase que ordena el panorama: “No estamos en simetría de etapas. Somos diferentes… muy distinta. De recorrido”. Y fue todavía más clara cuando deslizó, sin ánimo de desmerecerlo: “Es un bombón, pero es muy chiquito”.

Lejos del ruido mediático, Evangelina dejó en claro que hoy su prioridad pasa por otro lado. En la misma entrevista habló de sus hijos —Bastián, Lola y Emma— y de cómo transita cada etapa con ellos, mostrando que su foco está puesto en la familia y en este nuevo momento personal y profesional.

LE PUEDE INTERESAR

Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero

LE PUEDE INTERESAR

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"

Así, el romance que muchos imaginaron quedó confirmado como lo que ella describió desde el principio: un juego televisivo que funcionó en pantalla, pero que nunca tuvo intención de convertirse en algo más fuera de cámaras.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

Gimnasia cambió el chip y ahora piensa en Tigre: un jugador clave, en veremos

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Últimas noticias de Espectáculos

Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"

"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Boca busca enderezar el rumbo ante Gimnasia de Mendoza: hora, formaciones y TV
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
VIDEO. ¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Policiales
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
La Ciudad
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"
Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla