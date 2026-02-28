"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"
VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"
La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Nuevo capítulo del Gobierno vs. la AFA vincula a Estudiantes: la única excepción en el incumplimiento masivo de aportes
Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero
Boca busca enderezar el rumbo ante Gimnasia de Mendoza: hora, formaciones y TV
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de los rumores que se instalaron tras su paso por MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson decidió hablar sin rodeos y aclarar por qué el supuesto romance con Ian Lucas nunca pasó de un juego televisivo.
En una charla distendida en LAM, con Ángel de Brito, la modelo fue contundente: “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”. Así, desactivó de entrada cualquier versión que la vinculara sentimentalmente con su excompañero de reality.
Sobre el “shippeo” que nació en el programa, Evangelina explicó que fue parte del show y que incluso tuvo que familiarizarse con el término. “Cuando empezamos hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra”, contó entre risas. Y reconoció que se sumó al juego porque le resultaba gracioso: “Nos enganchamos con el shippeo”.
Sin embargo, cuando le preguntaron si detrás de las bromas hubo algo real, fue tajante: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”. Incluso ante la insinuación de que Ian podría haberse enganchado un poco más, marcó distancia: “Yo te puedo hablar por mí. Para mí no fue así, tampoco de su lado”.
La clave de por qué no avanzó el vínculo la resumió en una frase que ordena el panorama: “No estamos en simetría de etapas. Somos diferentes… muy distinta. De recorrido”. Y fue todavía más clara cuando deslizó, sin ánimo de desmerecerlo: “Es un bombón, pero es muy chiquito”.
Lejos del ruido mediático, Evangelina dejó en claro que hoy su prioridad pasa por otro lado. En la misma entrevista habló de sus hijos —Bastián, Lola y Emma— y de cómo transita cada etapa con ellos, mostrando que su foco está puesto en la familia y en este nuevo momento personal y profesional.
Así, el romance que muchos imaginaron quedó confirmado como lo que ella describió desde el principio: un juego televisivo que funcionó en pantalla, pero que nunca tuvo intención de convertirse en algo más fuera de cámaras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí