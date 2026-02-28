Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"

Cami Homs compartió un video inédito del parto de su hija Aitana, celebrando el primer mes de vida de la pequeña. La publicación, realizada en sus redes sociales, incluyó imágenes nunca vistas del emotivo momento en el que la modelo dio a luz, acompañada por su pareja, José Sosa. En el breve fragmento, se puede apreciar la emoción, la expectativa y el clima íntimo que rodeó el nacimiento.

En el video, la modelo mostró el instante en que se abraza por primera vez a Aitana, envuelta en una mezcla de nerviosismo y felicidad. Entre llantos, la sostiene con sus manos sobre su pecho, mientras recibe el beso y la contención de su pareja y la asistencia de una profesional, quien cubre a la recién nacida con una manta.

“Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor, sos muy pero muy amada. Un día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió junto a un collage de aquel 27 de enero que quedó marcado a fuego en su corazón. El material, recibido con mensajes de cariño por parte de sus seguidores, se suma a la serie de contenidos que Homs eligió compartir para abrir la puerta a los momentos más significativos de su maternidad reciente.

Durante las primeras semanas, la pareja optó por mostrar imágenes seleccionadas de Aitana y de la dinámica familiar ensamblada. Cabe recordar que la modelo es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, mientras que el futbolista tiene a las mellizas Rufina y Alfonsina, de su vínculo con Carolina Alurralde.

En una de las publicaciones iniciales, Cami Homs describió el estado de felicidad que viven desde aquel 28 de enero: “Nos tiene muertos de amor”. Las primeras fotos retrataban a la bebé en brazos de su madre y en compañía de sus hermanos, reflejando el impacto positivo que tuvo la llegada de Aitana en el hogar ensamblado.

La adaptación a esta nueva etapa incluyó la participación activa de los hijos mayores de Homs y Sosa y la construcción de nuevos lazos dentro de la familia. Las imágenes exhibían a los hermanos observando con ternura a la pequeña, generando un clima de unión y calidez. En cada publicación, la modelo subrayó la importancia de estos pequeños momentos, eligiendo capturar la cotidianeidad antes que la exposición mediática.

José Sosa también tuvo un rol central durante el primer mes de vida de su hija. En las imágenes compartidas, se lo ve acompañando a la modelo en todo momento y participando del cuidado de la bebé. La pareja se mostró unida y enfocada en la crianza, priorizando el bienestar de la niña y el equilibrio familiar tras su llegada.

En paralelo a la celebración del primer mes de Aitana, Cami Homs y José Sosa vivieron un San Valentín muy especial. La modelo publicó fotos en blanco y negro de una velada romántica, con la bebé como testigo de la ocasión. “Este papito me vuelve loca. Feliz día a vos, que nos enamorás todos los días. Tenés dos mujercitas que mueren de amor por vos”, escribió, acompañando las postales con una imagen en la que se ve al futbolista arropando a la recién nacida. También sumó: “Este año somos dos las enamoradas de vos. Feliz día mejor papá del mundo, te amamos hasta el infinito”.

Sosa respondió desde su perfil con un mensaje similar, haciendo referencia al significado de este 14 de febrero: “Feliz Día Reina. Un 14/02 muy especial. Gracias por esta hermosura que me tiene loco de amor. Las amo mucho”.

El mes inicial de Aitana estuvo marcado por la construcción de recuerdos familiares y la decisión de compartir solo los momentos más íntimos y felices. Las publicaciones de Cami Homs revelaron una maternidad vivida con naturalidad, lejos del ruido mediático y centrada en la fortaleza de los vínculos.