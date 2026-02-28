Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral

Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
28 de Febrero de 2026 | 12:23

Los vecinos del barrio lindero a la Catedral de La Plata alertaron por la formación de un pozo profundo que reviste un peligro para conductores y peatones.

El bache se encuentra sobre la calzada vehicular de calle 17 entre 53 y 54. Según remarcaron, en el lugar "colocaron maderas para que puedan divisar el peligro". Sin embargo, señalaron que la precaria montura no soluciona el riesgo al que están expuestos los vecinos.

Según precisaron, "es un socavón que se originó hace tres o cuatro meses". "A pesar de las maderas, que están a la vista, todavía no han venido a arreglar el pavimento", afirmaron.

