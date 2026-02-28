Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención

Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
28 de Febrero de 2026 | 09:51

Escuchar esta nota

El femicida detenido por perpetrar el asesinato de Ayelén Arredondo en La Plata, volvió a estar en el centro de la escena luego de enviar un mensaje desde la cárcel en el que describió su situación de encierro y denunció falencias en el sistema de salud penitenciario. El caso conmocionó a la Ciudad en 2021.

Se trata de Marcelo Alejandro Saleh, quien cumple condena en la Unidad Penal 35 de Magdalena por el asesinato de la joven, ocurrido en abril de ese año en una vivienda ubicada en la zona de 75 y 22. El caso está a cargo del  Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata.

Ayelén, quien estudiaba Derecho en la UNLP, fue asesinada cuando Saleh entró a robar a su domicilio y creyó que no había nadie en el lugar. Al encontrarse con la víctima, la atacó a golpes para procurar impunidad y escapar con objetos de valor. El condenado, que se desempeñaba como remisero y tenía antecedentes por robo, también utilizaba redes sociales para contactar y acosar mujeres.

Por medio de un celular y en un mensaje enviado a su entorno durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, Saleh se identificó con nombre, apellido y número de documento, y manifestó encontrarse “en contexto de encierro” en la Unidad 35. En el texto denunció supuestas condiciones de abandono en el área de salud del penal.

Según relató, padece una otitis aguda que le provoca fuertes dolores de cabeza y aseguró que no recibe el tratamiento correspondiente. Además, afirmó que teme posibles complicaciones médicas si la situación persiste.

En su comunicación también señaló demoras en la atención médica y mencionó presuntas irregularidades vinculadas a la provisión de alimentos dentro del establecimiento penitenciario. 

LE PUEDE INTERESAR

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

LE PUEDE INTERESAR

Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica

El femicidio provocó una profunda conmoción en la comunidad platense y en particular en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UNLP. Tras el asesinato se sucedieron reclamos de justicia. Sus allegados calificaron a la joven como "una persona cálida, compañera, humilde, con una luz interior increíble". En el ámbito académicos, conocidos de Ayelén la recordaron por su calidez humana y su dedicación al estudio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero

Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado

EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
+ Leidas

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria

EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Últimas noticias de Policiales

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica

Investigan una traición familiar en Ensenada

El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Espectáculos
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Megafusión: Paramount ganó la pulseada contra Netflix y se quedará con Warner
De Esmeralda Mitre al Teatro Colón: el adiós a Darío Lopérfido
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
VIDEO. Un desfile de planetas que no se repetirá hasta 2040
Deportes
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
VIDEO. ¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla