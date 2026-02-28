Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El femicida detenido por perpetrar el asesinato de Ayelén Arredondo en La Plata, volvió a estar en el centro de la escena luego de enviar un mensaje desde la cárcel en el que describió su situación de encierro y denunció falencias en el sistema de salud penitenciario. El caso conmocionó a la Ciudad en 2021.
Se trata de Marcelo Alejandro Saleh, quien cumple condena en la Unidad Penal 35 de Magdalena por el asesinato de la joven, ocurrido en abril de ese año en una vivienda ubicada en la zona de 75 y 22. El caso está a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata.
Ayelén, quien estudiaba Derecho en la UNLP, fue asesinada cuando Saleh entró a robar a su domicilio y creyó que no había nadie en el lugar. Al encontrarse con la víctima, la atacó a golpes para procurar impunidad y escapar con objetos de valor. El condenado, que se desempeñaba como remisero y tenía antecedentes por robo, también utilizaba redes sociales para contactar y acosar mujeres.
Por medio de un celular y en un mensaje enviado a su entorno durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, Saleh se identificó con nombre, apellido y número de documento, y manifestó encontrarse “en contexto de encierro” en la Unidad 35. En el texto denunció supuestas condiciones de abandono en el área de salud del penal.
Según relató, padece una otitis aguda que le provoca fuertes dolores de cabeza y aseguró que no recibe el tratamiento correspondiente. Además, afirmó que teme posibles complicaciones médicas si la situación persiste.
En su comunicación también señaló demoras en la atención médica y mencionó presuntas irregularidades vinculadas a la provisión de alimentos dentro del establecimiento penitenciario.
LE PUEDE INTERESAR
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
LE PUEDE INTERESAR
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
El femicidio provocó una profunda conmoción en la comunidad platense y en particular en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UNLP. Tras el asesinato se sucedieron reclamos de justicia. Sus allegados calificaron a la joven como "una persona cálida, compañera, humilde, con una luz interior increíble". En el ámbito académicos, conocidos de Ayelén la recordaron por su calidez humana y su dedicación al estudio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí