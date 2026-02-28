Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención

El femicida detenido por perpetrar el asesinato de Ayelén Arredondo en La Plata, volvió a estar en el centro de la escena luego de enviar un mensaje desde la cárcel en el que describió su situación de encierro y denunció falencias en el sistema de salud penitenciario. El caso conmocionó a la Ciudad en 2021.

Se trata de Marcelo Alejandro Saleh, quien cumple condena en la Unidad Penal 35 de Magdalena por el asesinato de la joven, ocurrido en abril de ese año en una vivienda ubicada en la zona de 75 y 22. El caso está a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata.

Ayelén, quien estudiaba Derecho en la UNLP, fue asesinada cuando Saleh entró a robar a su domicilio y creyó que no había nadie en el lugar. Al encontrarse con la víctima, la atacó a golpes para procurar impunidad y escapar con objetos de valor. El condenado, que se desempeñaba como remisero y tenía antecedentes por robo, también utilizaba redes sociales para contactar y acosar mujeres.

Por medio de un celular y en un mensaje enviado a su entorno durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, Saleh se identificó con nombre, apellido y número de documento, y manifestó encontrarse “en contexto de encierro” en la Unidad 35. En el texto denunció supuestas condiciones de abandono en el área de salud del penal.

Según relató, padece una otitis aguda que le provoca fuertes dolores de cabeza y aseguró que no recibe el tratamiento correspondiente. Además, afirmó que teme posibles complicaciones médicas si la situación persiste.

En su comunicación también señaló demoras en la atención médica y mencionó presuntas irregularidades vinculadas a la provisión de alimentos dentro del establecimiento penitenciario.

El femicidio provocó una profunda conmoción en la comunidad platense y en particular en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UNLP. Tras el asesinato se sucedieron reclamos de justicia. Sus allegados calificaron a la joven como "una persona cálida, compañera, humilde, con una luz interior increíble". En el ámbito académicos, conocidos de Ayelén la recordaron por su calidez humana y su dedicación al estudio.