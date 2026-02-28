Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"

Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
En un sector de la localidad platense de Los Hornos los vecinos aseguran que "vivimos como parias". El motivo de semejante calificativo auto atribuido es que no pueden hacer uso de un servicio tan elemental como es el agua de red.
Según acusaron, la falta de agua en los hogares se debe a una serie de caudalosas pérdidas de la red barrial. De acuerdo con lo consignado, los puntos problemáticos se encuentran en 64 y 140, 140 entre 63 y 64 y en 63 entre 137 y 138. En todos los casos se registran filtraciones a raudales a un punto tal que el líquido corre con fuerza sobre la calle.
Como consecuencia de esas averías, la presión en las canillas de los hogares de la zona "disminuyó a niveles casi a cero".
"Las veredas son un río", describieron los damnificados. Y agregaron que "no tenemos presión en las canillas".
"Los usuarios del servicio ya no sabemos cómo seguir reclamando ante ABSA" lamentaron.
Al respecto, enfatizaron que realizaron los planteos pertinentes ante la prestadora y que la respuesta fue que "ya tienen una orden de trabajo". Más allá de la respuesta oficial, denuncian que nadie de ABSA se acercó a arreglar las averías.
"Tampoco contemplan el tema del agua sustituta por medio de camiones cisternas o bidones. Apenas sale un chorrito de las canillas y a veces no sale nada", enfatizaron.
Por último, expresaron que "es humillante el trato a los usuarios" por parte de la empresa.
