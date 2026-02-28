Flavio Azzaro confesó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero

Después de atravesar momentos de tensión y susto tras el parto, Flavio Azzaro disfruta hoy de una de las etapas más movilizantes de su vida: la llegada de su primer hijo, Piero, fruto de su relación con Sol Nobile.

En diálogo con LAM, el periodista habló sin filtro sobre la revolución que significó la paternidad en su rutina diaria. “Fueron los días más felices de mi vida, pero estoy adaptándome a dormir dos horas sí, dos horas no”, expresó entre risas, reflejando el cansancio lógico de las primeras semanas.

Lejos de quejarse, Azzaro aseguró que el esfuerzo vale completamente la pena. “Es un aprendizaje que gracias a Dios lo pago sin ningún tipo de inconveniente. Lo volvería a pagar, porque también es espectacular levantarte y darle la mamadera, calmarlo. Son pequeñas cosas que uno nunca había vivido y que son muy gratificantes y que te despiertan nuevos sentidos”, relató emocionado. Tanto él como su pareja transitan esta experiencia por primera vez: “Es la primera vez que soy padre. Sol también es la primera vez que es madre. Estamos en ese aprendizaje hermoso”.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad en el inicio. Consultado por los días posteriores al nacimiento, el periodista recordó el momento en que debieron permanecer más tiempo del previsto en el hospital por una complicación durante el parto. “Ahí te das cuenta de que todo lo que uno cree que es importante pasa a ser la nada misma y lo único importante es poder irte del hospital con tu hijo como lo habías soñado”, confesó.

Finalmente, destacó que incluso esa experiencia difícil dejó enseñanzas valiosas. “Esos días aprendimos un montón de cosas con las enfermeras y los médicos. Cuando sos padre primerizo no tenés ni idea, porque a nadie lo preparan para ser papá”, concluyó.

Hoy, ya instalados en casa, la pareja vive días de adaptación, emoción y descubrimiento, atravesados por el amor y la intensidad que trae consigo la llegada de un hijo.