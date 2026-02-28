Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Flavio Azzaro confesó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero

Flavio Azzaro confesó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero
28 de Febrero de 2026 | 14:30

Escuchar esta nota

Después de atravesar momentos de tensión y susto tras el parto, Flavio Azzaro disfruta hoy de una de las etapas más movilizantes de su vida: la llegada de su primer hijo, Piero, fruto de su relación con Sol Nobile.

En diálogo con LAM, el periodista habló sin filtro sobre la revolución que significó la paternidad en su rutina diaria. “Fueron los días más felices de mi vida, pero estoy adaptándome a dormir dos horas sí, dos horas no”, expresó entre risas, reflejando el cansancio lógico de las primeras semanas.

Lejos de quejarse, Azzaro aseguró que el esfuerzo vale completamente la pena. “Es un aprendizaje que gracias a Dios lo pago sin ningún tipo de inconveniente. Lo volvería a pagar, porque también es espectacular levantarte y darle la mamadera, calmarlo. Son pequeñas cosas que uno nunca había vivido y que son muy gratificantes y que te despiertan nuevos sentidos”, relató emocionado. Tanto él como su pareja transitan esta experiencia por primera vez: “Es la primera vez que soy padre. Sol también es la primera vez que es madre. Estamos en ese aprendizaje hermoso”.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad en el inicio. Consultado por los días posteriores al nacimiento, el periodista recordó el momento en que debieron permanecer más tiempo del previsto en el hospital por una complicación durante el parto. “Ahí te das cuenta de que todo lo que uno cree que es importante pasa a ser la nada misma y lo único importante es poder irte del hospital con tu hijo como lo habías soñado”, confesó.

Finalmente, destacó que incluso esa experiencia difícil dejó enseñanzas valiosas. “Esos días aprendimos un montón de cosas con las enfermeras y los médicos. Cuando sos padre primerizo no tenés ni idea, porque a nadie lo preparan para ser papá”, concluyó.

Hoy, ya instalados en casa, la pareja vive días de adaptación, emoción y descubrimiento, atravesados por el amor y la intensidad que trae consigo la llegada de un hijo.

LE PUEDE INTERESAR

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"

LE PUEDE INTERESAR

"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero

Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
+ Leidas

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Últimas noticias de Espectáculos

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"

"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

A toda prisa: la F1 acelera y pisa el streaming a fondo
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"
Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Policiales
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Deportes
Boca busca enderezar el rumbo ante Gimnasia de Mendoza: hora, formaciones y TV
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
VIDEO. ¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla