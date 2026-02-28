Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente

Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
El Gobierno elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente
EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
Aletan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.
En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.
Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
LE PUEDE INTERESAR
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.
El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí