Nuevo capítulo del Gobierno vs. la AFA vincula a Estudiantes: una excepción en medio del incumplimiento masivo de aportes patronales

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social. El dato surge de un relevamiento de registros oficiales de ARCA realizado por el diario La Nación. La única institución que figura con cumplimiento total es Estudiantes de La Plata.
Así se desprendió de un artículo de La Nación, ya que la mayor parte de los clubes interrumpió los pagos en diciembre. En ese mes dejaron de abonar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre otros. En noviembre lo hicieron Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo. El incumplimiento se extendió hasta enero en Racing Club y Tigre. Deportivo Riestra registra falta de pagos incluso en febrero.
En los registros también figuran interrupciones entre diciembre y enero en Huracán e Independiente. Central Córdoba de Santiago del Estero presenta cortes en seguro y contribuciones. Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba registran pagos parciales. También aparecen interrupciones en Newell’s Old Boys y Vélez Sarsfield.
Los empleadores actúan como agentes de retención. Descuentan 11% del salario para jubilación, 3% para obra social o prepaga y 3% para PAMI, además de contribuciones patronales cercanas al 24%. Esos montos deben ser depositados en los plazos establecidos. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede configurar el delito de retención indebida.
El incumplimiento se produce en el marco de una disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino. El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol. El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien cuestionó el nivel de aportes del sector y señaló que el régimen había cubierto el 57% de sus obligaciones, con un déficit de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El régimen especial fue creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde y reemplazó el esquema general por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de televisión. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. El Ejecutivo intentó derogar el sistema mediante el Decreto 939/24, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que suspendió el cambio.
Según datos oficiales citados por el Ministerio de Desregulación, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
En paralelo, los registros financieros muestran que Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán registra un pico de deuda de $843 millones; y Aldosivi informó un saldo negativo de $6,5 millones en noviembre. Independiente Rivadavia alcanzó situación 5 de deudor en el sistema financiero.
Para los trabajadores, la falta de depósito implica que los aportes no impacten en la historia previsional y puede afectar la cobertura de salud. Para los clubes, el incumplimiento puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses, ejecuciones fiscales y eventuales responsabilidades penales si se confirma la retención indebida.
