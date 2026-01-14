Leticia Siciliani, picante con Castro: “Vergüenza”

En medio del revuelo que se armó con la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y mientras continúan los rumores sobre nuevas amantes, Leticia Siciliani, hermana menor de la actriz, habló sin vueltas sobre el asunto.

“A Luciano no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’”, dijo Leticia, muy sincera, pero sin querer entrar en dar mayores detalles sobre sus sentimientos ante esta situación.

Luego, consultada por los dichos de Castro, en donde se definió como un “patético” por sus acciones, la actriz fue tajante y dejó ver un poco de la bronca por la situación que enfrenta Griselda: “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró.

Los dichos de Leticia llegan luego de que el actor hablara públicamente del engaño y se sintiera “avergonzado” por la situación en la que puso a su pareja.

En medio de esta situación y mientras se habla de otras infidelidades que saldrían a la luz, el actor ya tomó medidas legales: “Me está escribiendo el abogado de Luciano Castro diciéndome que va a iniciar acciones legales. Está recopilando todo para iniciar las acciones correspondientes”, explicó César Carozza en el programa “El diario de Mariana”.

En el ciclo de “América TV” remarcaron que Luciano estaría tomando recaudos legales por posibles filtraciones o “la divulgación de imágenes íntimas” que podrían comprometerlo, una situación que ya vivió en el pasado.