El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027

Quedaría por encima de Brasil y México
Escuchar esta nota
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026, estimó que Argentina crecerá un 4% y lo mismo en 2027, por encima de Brasil y México, en un contexto general de impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.
El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3% este año, 0,2% más de lo previsto en octubre.
El FMI advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que "la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores", lo que indica vulnerabilidad.
Si bien la economía global parece estar "dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025", esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.
Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2,2%, lo que significa 0,1% menos de lo previsto anteriormente. En ese marco, Argentina crecerá 4% en 2026 y lo mismo en 2027, lo que la ubica por encima de Brasil, la mayor economía regional, que crecería en 2026 un 1,6%, y México, que se mantiene sin cambios en 1,5%.
No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.
