Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027

Quedaría por encima de Brasil y México

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
19 de Enero de 2026 | 09:31

Escuchar esta nota

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026, estimó que Argentina crecerá un 4% y lo mismo en 2027, por encima de Brasil y México, en un contexto general de impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.

El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3% este año, 0,2% más de lo previsto en octubre.

El FMI advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que "la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores", lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar "dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025", esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2,2%, lo que significa 0,1% menos de lo previsto anteriormente. En ese marco, Argentina crecerá 4% en 2026 y lo mismo en 2027, lo que la ubica por encima de Brasil, la mayor economía regional, que crecería en 2026 un 1,6%, y México, que se mantiene sin cambios en 1,5%.

No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.

LE PUEDE INTERESAR

Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte

LE PUEDE INTERESAR

Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Últimas noticias de Política y Economía

Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte

Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia

En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día

Homenajes y reclamos de Justicia por Nisman y la situación de la ex fiscal
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Información General
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Espectáculos
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Deportes
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla