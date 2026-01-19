FOTOS | VIDEO.- Chile, en alerta roja por los incendios: al menos 19 muertos, miles de evacuados y destrucción

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
El fuego ya consumió más de 1000 viviendas y las autoridades estiman que aumentará la cifra de muertes
"INCENDIOS EN CHILE"— Tendencias Mundiales (@porqetendencias) January 18, 2026
Porque, luego de encontrar turistas extranjeros de nacionalidad desconocida prendiendo fuego durante toda la semana, finalmente apareció incendiada la Patagonia Chilena pic.twitter.com/52cDGCuJ3g
Una serie de incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile este dejan al menos 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo al último balance oficial.
En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combatían 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja.
En el último reporte oficial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, actualizó a 19 la cifra de muertos.
"El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble", afirmó.
Más temprano, al reportar 18 víctimas, el presidente Gabriel Boric aseguró que tenía "la certeza de que ese número va a aumentar".
Boric anunció, además, el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco.
"Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.
En Lirquén, militares resguardaban las calles al caer la noche.
Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados sólo por linternas, constató un periodista de la AFP en el lugar.
El presidente Boric viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que el lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia.
"En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el Presidente electo trabajaremos juntos", afirmó el mandatario.
El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.
Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.
Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas.
"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco.
La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados", agregó.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.
En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador.
El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relató a la AFP Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años.
"No quedó nada parado", añadió frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aún ardiendo.
Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.
Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos.
El lunes se esperaban condiciones similares.
En el combate del fuego participan unos 3.700 bomberos.
Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de "catástrofe" tras un orden del presidente Boric. La medida implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ambos lugares.
En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.
El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.
Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por esos incendios que, de acuerdo a la investigación judicial, fueron iniciados intencionalmente por bomberos y brigadistas forestales.
