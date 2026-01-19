Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad |En algunas zonas ya rige el alerta roja

Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región

La proliferación de estas bacterias en espejos de agua expone un conlficto ambiental en La Plata, Berisso y Ensenada

Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región

el arroyo el gato se considera un curso de agua con una contaminación superior al Riachuelo / r. acosta

19 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

El verde intenso que tiñe el agua ya no sorprende, pero sigue preocupando. En distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada, la presencia de cianobacterias volvió a encender alertas sanitarias y ambientales, en un escenario que se repite año tras año con la llegada de las altas temperaturas. Lagunas, espejos de agua recreativos, arroyos y sectores de la costa del Río de la Plata muestran señales de una problemática que, lejos de ser aleatoria, expone fallas estructurales en el sistema hídrico y de saneamiento de la Región.

Durante las últimas semanas, el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias renovó advertencias en distintos puntos de la Provincia. La situación se replicó incluso en espacios emblemáticos como la República de los Niños.

“La señal de alerta más característica es el verde fluo del agua, pero antes puede verse el agua turbia y percibirse olor a estancado”, explicó Emiliano Stapich, fundador de la organización ambiental “Berisso Eco”. En ese sentido, advirtió que “eso ya indica que no es beneficioso tener contacto con la misma” y reforzó una recomendación clave: “nunca meterse al agua con lastimaduras o heridas”.

La proliferación de cianobacterias está directamente vinculada a altos niveles de contaminación, nutrientes en exceso y falta de oxigenación, condiciones que se potencian con el calor extremo.

Stapich señaló que uno de los puntos críticos es el sistema de filtrado, con estructuras que datan de principios del siglo XX. “Se debería realizar un rediseño integral del sistema, con mayor caudal, filtros adecuados y monitoreo”, sostuvo.

La señal de alerta más característica es el verde fluo del agua, pero antes puede verse el agua turbia y percibirse olor a estancado”

LE PUEDE INTERESAR

Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita

LE PUEDE INTERESAR

Comprar, refaccionar y vender: el flipping crece entre inversores locales

Emiliano Stapich Fundador de “Berisso Eco”

 

En ese contexto, uno de los focos más alarmantes es el Arroyo del Gato, cuya contaminación termina afectando a toda la cuenca. Según explicó Stapich, se trata de “un curso de agua con una contaminación superior a la del Riachuelo”, ya que recibe vuelcos cloacales, efluentes industriales, lixiviados de la Ceamse y descargas pluviales de gran parte de la Región.

“El arroyo no tiene vida porque el agua carece de oxígeno suficiente y presenta organismos coliformes de origen fecal, además de nitratos, hidrocarburos y detergentes”, detalló. En situaciones de lluvias intensas, los desbordes afectan a barrios y, finalmente, el curso desemboca sin tratamiento en el Río de la Plata, ampliando el impacto.

Entre las consecuencias para la salud en humanos y animales se encuentran: irritaciones en la piel y ojos, vómitos, diarrea, dolores de cabeza y afecciones respiratorias. Sin embargo, en casos de exposición prolongada o ingestión, puede afectar el hígado y el sistema nervioso. Por eso se recomienda evitar el ingreso al agua y no consumirla sin tratamiento.

“La respuesta urgente es generar una economía circular: reducir lixiviados, aumentar el reciclado, actualizar sistemas cloacales y garantizar que la planta potabilizadora funcione correctamente”, cerró Stapich.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

el arroyo el gato se considera un curso de agua con una contaminación superior al Riachuelo / r. acosta

Emiliano Stapich Fundador de “Berisso Eco”

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

El sur de Chile, arrasado por incendios forestales: hay al menos 18 muertos

Pelea por Groenlandia: Europa cierra filas frente a Trump

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

El silencio de la OTAN sobre Groenlandia

España: 21 fallecidos en un choque de trenes

Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Comprar, refaccionar y vender: el flipping crece entre inversores locales
Últimas noticias de La Ciudad

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?

Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita

Comprar, refaccionar y vender: el flipping crece entre inversores locales

Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
Información General
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro imagen
Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Espectáculos
Fátima confesó que hubo mimos debajo de la mesaza
“La única opción”: sálvese quien pueda
“El Señor de los Anillos”: otro regreso a Tierra Media
“El caballero de los Siete Reinos”: “Juego de Tronos” baja al llano
El abogado de Martita dice que el accidente no fue su culpa
Deportes
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura
Olmos tropezó y define la llave en Maschwitz
Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla