Tras una semana sin recolección, en sector de Tolosa los vecinos "combaten" contra los roedores

En la cuadra de 527 entre 121 y 121 bis de Tolosa los vecinos denunciaron que "hace una semana que no pasa el camión de recolección de basura".

A raíz de este cuadro, contaron que se incrementó la presencia de desperdicios esparcidos en la vía pública, lo que derivó a su vez en olores nauseabundos, un paisaje digno de un basural y mayor presencia de roedores que incluso de meten dentro de las viviendas.

"Hace más de 7 días que no pasa el recolector de basura. Lo último que nos podía pasar es que aparezcan ratas en nuestros domicilios", plantearon los damnificados.

"Hicimos conjuntamente, en varias oportunidades, reclamos al 147 y la verdad es que no encontramos respuestas oficiales", afirmaron los denunciantes.

"En la cuadra de mi casa no pasa el recolector de residuos las bolsas pueden llegar a estar hasta 7 días colgadas en el frente se mi casa", insistieron.

A raíz de esta situación una vecina estuvo varios días lidiando con los roedores en su hogar e incluso llegó a matar a uno con la escoba.

Según describió, "se meten adentro de la casa y además caminan por las veredas, por las rejas e incluso por las paredes".

En medio de la lamentable situación, solicitaron "que se normalice el servicio de recolección de residuos para terminar con este foco infeccioso".